乃木坂46・五百城茉央、髪ばっさり大胆イメチェン 「ガチで可愛い」「惚れてしまう」と絶賛の声
乃木坂46の五百城茉央が26日、自身のインスタグラムを更新。ばっさりとヘアカットした姿を披露し、ファンから絶賛の声が相次いでいる。
【写真】「ガチで可愛い」髪ばっさり ミディアムボブにイメチェンした五百城茉央
五百城は投稿で「ちょきんと」とハサミの絵文字を添え、「髪を切りました」と報告。グループ加入以来ロングだった髪を大胆にカットし、ミディアムボブほどの長さになった。
あわせてブログも更新し、「こんなに短いのは、人生で初めてです…」とコメント。「メンバーが居る楽屋に入る時、自意識過剰になる気持ちと、誰も見ないでくれーという気持ちが入り交じっていました笑 しかしそんなソワソワも端に追いやられるくらい、先輩同期後輩がいいね！って沢山言ってくださって…とっても嬉しかったなっ」と、メンバーからの好評ぶりを明かした。
ファンからは「とっても似合ってます」「ガチで可愛すぎる」「惚れてしまう」といった絶賛の声が寄せられている。
引用：「五百城茉央」インスタグラム（＠mao.ioki.official）
