乃木坂46・五百城茉央

写真拡大

　乃木坂46の五百城茉央が26日、自身のインスタグラムを更新。ばっさりとヘアカットした姿を披露し、ファンから絶賛の声が相次いでいる。

【写真】「ガチで可愛い」髪ばっさり　ミディアムボブにイメチェンした五百城茉央

　五百城は投稿で「ちょきんと」とハサミの絵文字を添え、「髪を切りました」と報告。グループ加入以来ロングだった髪を大胆にカットし、ミディアムボブほどの長さになった。

　あわせてブログも更新し、「こんなに短いのは、人生で初めてです…」とコメント。「メンバーが居る楽屋に入る時、自意識過剰になる気持ちと、誰も見ないでくれーという気持ちが入り交じっていました笑　しかしそんなソワソワも端に追いやられるくらい、先輩同期後輩がいいね！って沢山言ってくださって…とっても嬉しかったなっ」と、メンバーからの好評ぶりを明かした。

　ファンからは「とっても似合ってます」「ガチで可愛すぎる」「惚れてしまう」といった絶賛の声が寄せられている。

引用：「五百城茉央」インスタグラム（＠mao.ioki.official）