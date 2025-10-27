南明奈、3歳長男＆夫・濱口優のほのぼの“親子写真”披露に反響「しあわせが溢れてる」「大きくなりましたね」
タレントの南明奈（36）が27日、自身のインスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・よゐこの濱口優（53）と長男（3）の幸せあふれる親子ショットを披露した。
【写真】「しあわせが溢れてる」南明奈が公開した夫・濱口優＆3歳長男のほのぼの親子ショット
南は「最近のお気に入り写真 #3歳 #3歳男の子」のコメントとともに、長男と濱口が公園で並んでブランコに乗っている、幸せそうな後ろ姿の2ショットをアップした。
この投稿にファンからは「息子さん、3歳…。大分、大きくなりましたね」「幸せのお裾分けありがとうございます お空もニコニコ喜んでるような、綺麗な秋空ですね！」「見てるだけで心があったかくなりますね〜 寒い日にポカポカ写真ありがとうございます」「しあわせが溢れてる」「素敵ですね!!」などのコメントが寄せられている。
南と濱口は、18年5月に結婚。22年7月にSNSで長男の誕生を発表、夫婦のYouTubeチャンネルで南は「優さん似の元気な男の子が生まれました」と伝えた。
【写真】「しあわせが溢れてる」南明奈が公開した夫・濱口優＆3歳長男のほのぼの親子ショット
南は「最近のお気に入り写真 #3歳 #3歳男の子」のコメントとともに、長男と濱口が公園で並んでブランコに乗っている、幸せそうな後ろ姿の2ショットをアップした。
この投稿にファンからは「息子さん、3歳…。大分、大きくなりましたね」「幸せのお裾分けありがとうございます お空もニコニコ喜んでるような、綺麗な秋空ですね！」「見てるだけで心があったかくなりますね〜 寒い日にポカポカ写真ありがとうございます」「しあわせが溢れてる」「素敵ですね!!」などのコメントが寄せられている。
南と濱口は、18年5月に結婚。22年7月にSNSで長男の誕生を発表、夫婦のYouTubeチャンネルで南は「優さん似の元気な男の子が生まれました」と伝えた。