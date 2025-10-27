トランプ大統領に元恋人の浮気を慰められた（？）ロバート・パティンソン、ジェニファー・ローレンスに遠慮なく質問されていた
2012年、元恋人の浮気が取り沙汰された時、トランプ大統領から「ヨリを戻すべきじゃない」「もっと良い相手がいるはずだ」とツイッター（現X）にて激励（？）されてしまったロバート・パティンソン。新作映画『Die My Love』で共演したジェニファー・ローレンスは、10年以上前のやり取りをしっかり覚えていたようで、遠慮なく当時のことをロバート本人に質問したそうだ。
【写真】「ロバート・パティンソン」フォトギャラリー
この度、『Die My Love』のプロモーションのためトーク番組『ザ・グレアム・ノートン・ショー』に出演したジェニファー。ホストのグレアム・ノートンから、お互いに若くして大作映画に出演し名声を得たロバートと、経験をシェアしたりするのかと聞かれ、「もしかして、ドナルド・トランプがクリステンとの破局についてツイートしたことを、彼に聞いたのかって話なら、聞いたことは明らかだよね」とユーモアたっぷりに認めた。
そんなことがあったのかと驚きを隠せない出演者たちに、「そうなんだよ。本当にあったんだよ」と答え、「あれはそうね、彼女の写真が出てから3日後くらいだったと思う。若いうちは間違いを犯すものだよね。そしたらドナルド・トランプが、『彼は彼女と別れるべきだ。彼にはもっと良い子がいる』と騒ぎ立てたんだよ」と説明した。
Peopleによると、「トワイライト」シリーズで共演したクリステン・スチュワートとプライベートでも交際し、世界中のファンから注目を集めたロバートだが、2012年にクリステンと『スノーホワイト』の監督ルパート・サンダースの親密な写真が撮られ、スキャンダルに。トランプ大統領はこれを受け、「ロバート・パティンソンは彼女とヨリを戻すべきではない。彼女は犬のように彼を裏切った。またやるだろう…見ていたら分かる。彼にはもっと良い相手がいるはずだ！」「ロバート・パティンソンはクリステン・スチュワートを捨てるべきだ。私が正しいと皆が知っている。数年たてば、彼も私に感謝するだろう。賢くなるんだ、ロバート」と2度にわたってツイートし、話題となった。
なおクリステンは写真が出回った後、「私のせいで傷つき、恥をかいた皆さんに心から謝罪します。一瞬の軽率な行動が、私の人生で最も大切なもの、私が最も愛し、尊敬するロブを脅かすことになってしまいました。彼を心から愛しています。申し訳ありません」と、謝罪声明を発表。2人はこの後も交際を続けたが、2013年に破局し、ロバートはモデルで歌手、俳優のスキ・ウォーターハウスと婚約し、昨年女の子が誕生、クリステンも今年4月に長年の恋人ディラン・マイヤーと結婚式を挙げた。2人は今も、良い関係を続けていると伝えられる。
