満島ひかり、花柄ドレス×輝く笑顔で会場を魅了＜第38回東京国際映画祭＞
俳優の満島ひかりが27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りで開催された「第38回東京国際映画祭」のレッドカーペットに出席した。
【写真】靴の合わせ方がオシャレ 会場を華やかに彩った、満島ひかりのドレス姿（全身ショット）
満島はガラ・セレクション『兄を持ち運べるサイズに』に出演。本作は『湯を沸かすほどの熱い愛』、『浅田家！』の中野量太監督による5年ぶりの最新作。作家の村井理子の実際の体験をまとめたノンフィクションエッセイ「兄の終い」をもとに描く家族の物語だ。
疎遠になっていた兄の急死によりバラバラになっていた家族が集結し、兄の人生の後片付けでさまざまな事実と直面する数日間の実話を映画化した本作。満島は、村井理子（柴咲コウ）の兄（オダギリジョー）の元嫁・加奈子役を務める。
この日の満島は白地に淡いピンク柄の薔薇などの草花がデザインされたロングドレスで登場。首元、耳元、手首にはキラッと光るジュエリーを装着し、ファンたちに満面の笑顔で手を振っていた。
「第38回東京国際映画祭」は、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区にて10月27日〜11月5日に開催。
【写真】靴の合わせ方がオシャレ 会場を華やかに彩った、満島ひかりのドレス姿（全身ショット）
満島はガラ・セレクション『兄を持ち運べるサイズに』に出演。本作は『湯を沸かすほどの熱い愛』、『浅田家！』の中野量太監督による5年ぶりの最新作。作家の村井理子の実際の体験をまとめたノンフィクションエッセイ「兄の終い」をもとに描く家族の物語だ。
この日の満島は白地に淡いピンク柄の薔薇などの草花がデザインされたロングドレスで登場。首元、耳元、手首にはキラッと光るジュエリーを装着し、ファンたちに満面の笑顔で手を振っていた。
「第38回東京国際映画祭」は、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区にて10月27日〜11月5日に開催。