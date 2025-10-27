村重杏奈、かわいすぎるギャルショットに絶賛集まる　※「村重杏奈」インスタグラム

　HKT48元メンバーでタレントの村重杏奈が、27日までにインスタグラムを更新。ギャルなルックスの近影を公開し、ファンから絶賛が相次いでいる。

【写真】長いおみ足が綺麗な村重杏奈（ほか5枚）

　村重は「春頃写真集出す事になりました！村重です　そして今日は特別ギャルDAY！！！　やっぱしっくりくるね！！ギャル懐かしい」とし、写真集の発売を告知しつつ多数の衣装ショットを公開。上下を黒で統一したコーデがカッコよく、太ももや美脚が大胆にあらわになっている。

　また、25日に紀伊國屋書店で行われた「ViVi 12月号 特別版」お渡し会についても「昔からいるファンの方「しげちゃん人が沢山いるね」と泣いてくれた　しげも嬉しい　今日は皆さんに会えて本当に嬉しかった！！！　ありがとうー！！！　しげ！！今日ビール飲むから！」と感謝のコメントをつづっていた。

　コメント欄にはファンから「色っぽい」「キワドイデスネ」「サイン入りVIVI家宝にする　対応がプロすぎて頭が下がります」「すごい美人。見ると好きになる」などの声が集まっている。

■村重 杏奈（むらしげ あんな）
1998年7月29日生まれ、山口県出身。身長163cm。2011年、HKT48の1期生オーディションに合格。父は日本人、母がロシア人。 家ではロシア語も話し日常会話も完ぺきにこなすバイリンガル。

引用：「村重杏奈」インスタグラム（@hktanna4848）