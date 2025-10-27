村重杏奈、“ギャルDAY”の特別ショットがかわいすぎ「キワドイデスネ」「色っぽい」
HKT48元メンバーでタレントの村重杏奈が、27日までにインスタグラムを更新。ギャルなルックスの近影を公開し、ファンから絶賛が相次いでいる。
【写真】長いおみ足が綺麗な村重杏奈（ほか5枚）
村重は「春頃写真集出す事になりました！村重です そして今日は特別ギャルDAY！！！ やっぱしっくりくるね！！ギャル懐かしい」とし、写真集の発売を告知しつつ多数の衣装ショットを公開。上下を黒で統一したコーデがカッコよく、太ももや美脚が大胆にあらわになっている。
また、25日に紀伊國屋書店で行われた「ViVi 12月号 特別版」お渡し会についても「昔からいるファンの方「しげちゃん人が沢山いるね」と泣いてくれた しげも嬉しい 今日は皆さんに会えて本当に嬉しかった！！！ ありがとうー！！！ しげ！！今日ビール飲むから！」と感謝のコメントをつづっていた。
コメント欄にはファンから「色っぽい」「キワドイデスネ」「サイン入りVIVI家宝にする 対応がプロすぎて頭が下がります」「すごい美人。見ると好きになる」などの声が集まっている。
■村重 杏奈（むらしげ あんな）
1998年7月29日生まれ、山口県出身。身長163cm。2011年、HKT48の1期生オーディションに合格。父は日本人、母がロシア人。 家ではロシア語も話し日常会話も完ぺきにこなすバイリンガル。
引用：「村重杏奈」インスタグラム（@hktanna4848）
