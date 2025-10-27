体操の世界選手権（インドネシア・ジャカルタ）に出場した日本代表が２７日、都内で会見を開いた。

女子種目別のゆか運動で金、平均台で銅と２つのメダルを獲得したベテランの杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）は「メダルの重さだけでなく、今までの…一人だけでなく皆さんの支えがあって取れたメダル。その重みも感じた」と感謝の言葉を並べた。５月のＮＨＫ杯で１０年ぶり優勝した際は「人それぞれ花が咲く時期は違う」と表現したが、「世界選手権でもまた花を咲かすことができた。今回は男女を含めて最年長で、年齢とか関係なく長く続けられることも証明できた」と胸を張った。

２６歳の杉原は１６年リオ、２１年東京五輪代表で、２２年に一度第一線を退いた。２３年に復帰し、今大会は６年ぶりの出場。種目別のゆか運動では１７年、２１年大会の村上茉愛（現女子強化本部長）以来の快挙となった。同席した女子日本代表の村上氏は「何よりも杉原選手は金メダルを獲得して下さり、日本として体操の美しさはアピールできたと思う」とたたえた。

大会中はコンディション調整に集中していたという杉原。「日常生活の方でも村上強化本部長を始め、食事の面では先生方におにぎりを作っていただいたり、村上強化本部長の部屋にあった湯船をお借りして、日常のルーティーンができるように環境を整えて下さった」と改めて感謝した。

２８年ロサンゼルス五輪に向けても、心境の変化があった。「今年、結果がついてきた部分も含めて、今が一番進化している実感がある。来年も世界選手権、アジア大会に出たいなとモチベーションもアップしている。まずは目の前のことをクリアしたい。でもＬＡの五輪（２８年ロス大会）に向けては、５月（ＮＨＫ杯時）よりは前向きでいます」と視線を上げていた。