モデルでアパレルブランド「ＡＫ＋１」のディレクションも担当する亜希が２６日、自身のインスタグラムを更新。１６歳の頃、「アイドルを目指し」ていたことを明かした。

２４、２５日に日本武道館で行われた「高嶋ちさ子のザワつく音楽会 ＩＮ日本武道館」に出演し、ヴァイオリンを披露していた亜希。「今日は肩と首がパンパン でも幸せな張りです笑」「昨夜の＃高嶋ちさ子のザワつく音楽会 ＩＮ日本武道館 有難うございました」と投稿。「１６歳でアイドルを目指しながら、歌の道を少し経験した私には、ぶ、ぶ、武道館は高校野球で言うと甲子園？ 憧れの聖地でした」と明かした。

番組を通じてヴァイオリンに挑戦しており「マイナスからスタートしたことがカタチになる事を経験すると、不思議と欲張りになるなぁって思ったりする！ まだまだやれる事あるかも」と前向きにつづった。

亜希は実は１６歳の時、「木村亜希」の名前で、「セブンティーン・クラブ」で工藤静香らと３人組のアイドルユニットを組んでいた。静香はその後、おニャン子クラブの一員となり、ブレークした。

亜希はモデルに転身。２０００年にプロ野球選手（当時）だった清原和博氏と結婚したが、１４年９月に離婚。慶応大時代は野球部でドラフト候補にもなった長男（２３）、慶応高時代に甲子園に出場し、現在は慶応大野球部の次男（２０）を育てあげた。