阪神で5度盗塁王に輝いた赤星憲広氏（49）が、元巨人の槙原寛己氏（62）のYouTube「ミスターパーフェクト槙原」に出演。阪神の2003年の優勝を振り返った。

03年、61盗塁で盗塁王に輝いた赤星氏。「星野監督から“今年2番でいく、金本を3番にする。お前ら2人で何とかしろ”みたいなことをよく言われてまして」と明かし「金本さんが“赤星に盗塁王を間違いなく獲らせる。数を走らせる。俺のこと気にするな”と。で、後ろを打つ浜中選手には打点王を獲らせたいみたいなことを言ってたんです」とこの年FAで加入した金本知憲氏のアシスト宣言があったことを明かした。

「“お前が走るまで待つから、とにかく早いカウントでいけ。それまで打たないから”って言ってくださってて。ほんとに金本さんが待ってくれてたからどんどんいけた」と振り返った。

続けて「シーズン始まって、だんだん僕がいかなくなってくると、バッターボックスからこうやって“はよいけよ”みたいな感じでにらむんですよ」と身振りをまじえてぶっちゃけ。笑いを誘いながら「ま、そういうコンビネーションですかね」と語った。