º£Ç¯¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥ÈÁª¼ê¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©µð¿Í°ÜÀÒÅê¼ê¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿ÅÐÈÄ¤ÈÂçÎØ¤Î²Ö¡¡°ìÊý¤Ç£³Áª¼ê¤¬ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð
¡¡º£Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ïºå¿À¤¬»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î¥Ç¥Ã¥É¥Ò¡¼¥È¤òÀ©¤·¤Æ£²Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤«¤éºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿È«¤Ï£±·³¾º³Ê¤³¤½£¸·î£³£±Æü¤ÈÃÙ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£²»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç£°¾¡£°ÇÔ£´¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£°¡¦£°£°¤Ç¶¯ÎÏÃæ·Ñ¤®¿Ø¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££²£¶Æü¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè£²Àï¤Ç¤ÏÈ¬²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£±²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£µð¿Í»þÂå¤Î£²£°Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÄº¾å·èÀï¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤ò¸«»ö¤Ë»°¼ÔËÞÂà¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë³èÌö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë£²£°£²£²Ç¯¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥ÈÀ©¡£½éÇ¯ÅÙ¤Ë¤ÏÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éºå¿À¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê£±£²¾¡¤Î³èÌö¡£°Ê¹ß£³Ç¯´Ö¤Ç£³£²¾¡£±£³ÇÔ¤ÈÀèÈ¯¿Ø¤Î°ì³Ñ¤òÃ´¤¦Æ¯¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¤¯£Ä£å£Î£Á¤«¤éÃæÆü¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¤¬°ÜÀÒ½éÇ¯ÅÙ¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î£²£´ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£³Ç¯Ï¢Â³£²£°ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼´¤È¤·¤ÆÂÇÀþ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£³Ç¯¤Ë¤Ï¿åÃ«½Ö³°Ìî¼ê¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î£µÇ¯´Ö¤Ç£±·³½Ð¾ì¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢¸òÎ®Àï¤Ç»Ë¾åºÇ¹âÂÇÎ¨¤È¤Ê¤ë¡¦£´£³£¸¤Ç£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¡£°ÜÀÒ¸å¤Î£²Ç¯´Ö¤Ç£±£¸£´»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦£²£¸£³¡¢£²£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£¸£°ÂÇÅÀ¤È¿·Å·ÃÏ¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤Æµ±¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£¶£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£±¾¡£³ÇÔ£°¥»¡¼¥Ö£³£¶¥Û¡¼¥ë¥É¤ÎËÉ¸æÎ¨£²¡¦£±£³¤È¡¢¥×¥í£¸Ç¯ÌÜ¤ÇÂç¤¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£Æ±¤¸¤¯ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÎëÌÚ·òÌðÅê¼ê¤â¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î£²£´»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£²¾¡£°ÇÔ£°¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¸£¹¡£¹Åç¤«¤é¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÌðºêÂóÌéÅê¼ê¤â£²¾¡£°ÇÔ£°¥»¡¼¥Ö£±£²¥Û¡¼¥ë¥É¤ÎËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£³¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ò¤â¤êÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢À¾Éð¤«¤é¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ËÜÅÄ·½Í¤Åê¼ê¤Ï£¹»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤Ç£°¾¡£°ÇÔ£°¥»¡¼¥Ö¤ÎËÉ¸æÎ¨£¶¡¦£³£¹¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿»³ÂÃ£ÌéÆâÌî¼ê¤Ï£±£±»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦£±£±£±¡¢£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£±ÂÇÅÀ¡£ºå¿À¤«¤é£Ä£å£Î£Á¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÉÍÃÏ¿¿À¡Åê¼ê¤Ï£³»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¾¡ÇÔ¤Ê¤·¤ÎËÉ¸æÎ¨£¶¡¦£°£°¡££³Áª¼ê¤È¤âÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤â£±£²·î¾å½Ü¤ËÈó¸ø³«¤ÇÂè£´²ó¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£