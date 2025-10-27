あす（火）は冬型の気圧配置が続き、太平洋側の地域は広く日差しが届きそうです。一方、北陸から北の日本海側の地域は雨が降る予想で、特に北海道では雪が降るでしょう。また北海道では等圧線の間隔が狭く、あすにかけて暴風に注意・警戒が必要です。

あすは上空に強い寒気が流れ込むことで最高気温、最低気温ともにきょうより低くなるところが多いでしょう。ただ、東京は日中、長袖1枚で過ごせる体感となりそうです。朝晩は冷え込むのでコートやジャケットは持っていきましょう。

【あすの予想最高気温】

札幌： 7℃ 釧路：11℃

青森：11℃ 盛岡：11℃

仙台：15℃ 新潟：15℃

長野：15℃ 金沢：16℃

名古屋：19℃ 東京：21℃

大阪：19℃ 岡山：19℃

広島：20℃ 松江：16℃

高知：23℃ 福岡：18℃

鹿児島：22℃ 那覇：25℃

今週も天気は周期的に変化していきます。冬型の気圧配置は28日までで、29日は広く高気圧に覆われ、北海道以外の地域では日差しが届きそうです。ただ、秋晴れも長くは続かず、30日は高気圧の中心が東へ抜けて雲が広がり、雨が降る所もありそうです。31日は低気圧の影響で広く雨が降るでしょう。

11月スタートの土曜日も雨予想で、金曜日は西日本で、土曜日は東日本から北日本にかけての広い範囲で警報級の大雨になるおそれもあります。最新の気象情報をご確認ください。