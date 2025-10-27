最初はお出かけにワクワク、車に飛び乗るほどのやる気を見せた大型犬。しかし到着したのが動物病院だとわかるや否や、表情が一変。

わかりやすすぎる反応が可愛いと話題になり、記事執筆時点で68万再生を突破。「その気持ちよくわかる」「めっちゃ可愛い」などの声が寄せられました。

【動画：ウキウキで車に乗り込む大型犬→『病院だ』と気づいた瞬間に…『わかりやすすぎる反応』】

飼い主さんの一言に反応

Instagramアカウント『doremi_nouta』に登場するのは、グレートピレニーズの女の子「ドレミ」ちゃんです。この日、飼い主さんから「病院に行くよ」と声をかけられると、最初こそきょとんとした様子を見せたものの、すぐに行動を開始したそう。

飼い主さんがドアを閉めると、慌てて隣のドアへ駆けていったドレミちゃん。するとその隙間から顔を出し、まるで「置いて行かないで！」と言わんばかりに飛び出てきたんだとか。その必死な表情はなんとも可愛らしく、キュンとしてしまいます♡

ウキウキ気分からの…

ドレミちゃんは勢いよく車に乗り、ご機嫌な姿を見せていたそう。まるで「どこへ行くのかな？」と期待しているようで、病院に行くとは思っていないご様子。大きな体を揺らしながら乗り込む姿からは、お出かけが大好きなことが伝わってきます。

しかし、到着した先に待っていたのは苦手な場所。動物病院の前に着いた瞬間、ドレミちゃんのテンションは一転したそうです。リードを引かれても、入口とは反対方向に逃げようと必死！まるで「やっぱり帰る」と言っているかのようで、初めとのギャップに思わずクスッと笑えます。

頑張り屋のドレミちゃん

病院に入りたがらないドレミちゃんに、飼い主さんが「今日はダメ？」と優しく声をかける様子も。表情や仕草ひとつひとつに、ドレミちゃんの素直な気持ちが表れているようです。それでも診察室では、体をこわばらせながらもお利口さんにしていたそう。

その後、診察が終わるや否や、ドレミちゃんはドアの方へまっしぐら！自ら鼻で押し開け帰ろうとする姿からは「早く帰りたい」という気持ちが溢れていたといいます。ウキウキ気分で車に乗った時とのギャップが愛らしく、見る人の心をくすぐる光景だったのでした。

投稿には「うちの子も病院嫌いだった！」「暴れずに頑張ってえらい」「病院怖いよね」「手を焼かして可愛すぎる♡」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『doremi_nouta』では、ドレミちゃんの日常の様子や、飼い主さんとの温かな時間がたくさん紹介されています。表情豊かで可愛らしいドレミちゃんの姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「doremi_nouta」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。