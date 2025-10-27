飼い主さんがバナナを食べているときに、大型犬が思わぬ行動を見せたInstagramが注目されています。投稿したのは、シベリアンハスキーの章末ちゃんと暮らす「ハスキー犬の章末&もえ末」さん。投稿から19.9万回以上再生され、「かわいすぎる」「バナナ好きなんだ！」といったコメントが寄せられています。

【動画：バナナを食べる女性→大型犬に『少しだけわけてあげよう』と思っていたら…想定外の展開】

バナナに熱い視線を送る章末ちゃん

登場するのは、シベリアンハスキーの章末ちゃんと飼い主さん。とある日、飼い主さんが美味しそうにバナナを食べていると、後ろから熱い視線を感じたといいます。バナナが大好きな章末ちゃんが見つめていたのでした。

章末ちゃんは、飼い主さんのすぐ後ろに座り、タイミングをうかがうようにバナナをじっと見つめていたんだそう。「美味しそうな匂いがするな～」とでも思っているかのように、バナナに熱い視線を送り続けていたとか。バナナの匂いを嗅ぎ、今にも食べたそうな章末ちゃんだったそう。

豪快にバナナを横取り！

飼い主さんは章末ちゃんに気づき、一口あげようかなと考えてカメラに目を向けたといいます。目を離した瞬間、章末ちゃんは後ろからバナナに向かって、がぶっと豪快にかぶりついたんだそう！なんと、一口でバナナの残りを全て食べてしまったんだとか。

飼い主さんがふとバナナを見ると…さっきまであったバナナがなくなっているではありませんか！目を丸くして驚く飼い主さん。章末ちゃんがバナナをキレイに全部食べる食い意地のよさが、とてもかわいらしいですね。

豪快すぎて思わぬ事態に

後ろでは横取りしたバナナを、ムシャムシャと美味しそうに食べる章末ちゃんの姿があったといいます。しかし、あまりにも大きな口で頬張りすぎたせいか、バナナの一部を床に落としてしまったんだそう。

豪快な食べっぷりが、なんとも章末ちゃんらしいですね。予想外の展開に、飼い主さんは呆然と章末ちゃんを見つめたといいます。豪快さと愛らしさがあふれる章末ちゃんの食いしん坊な姿は、見ているこちらも思わず笑顔になってしまうワンシーンなのでした。

この投稿には「バナナの根元までがっつり食べに行くのがかわいすぎる」「一口で遠慮しないところや、落としちゃうところまで、全てがかわいいですね」「そのアングルだと全部食べられちゃうよ」「一口が大きな章末ちゃん！」「『あと全部いっちゃっていいのね』という食い意地が好きｗ」「バナナは仕方ないけど、落とさないように食べてね」「めっちゃバナナ好きですね」「全部食べちゃった！」といった声が寄せられています。

投稿者であるハスキー犬の章末&もえ末さんのInstagramでは、シベリアンハスキーの章末ちゃんと飼い主さんの、ドタバタながらも愛に満ちた日常が投稿されています。いつも一緒の2人を見ていると、温かい気持ちになれますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ハスキー犬の章末&もえ末」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。