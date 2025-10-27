名古屋名物♪モーニングが楽しめる老舗カフェに亀梨和也も大満足「すごい素敵」「いい朝食です」

亀梨和也さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【悶絶】名古屋で朝食を食べます。パリふわ絶品パンに名物鉄板ナポリタンまで。』という動画を投稿。亀梨さんが名古屋名物の“モーニング”を堪能した、老舗カフェをご紹介します！

動画内で訪れていたのは、こちらのお店！

◼︎キティ珈琲店

キティ珈琲店愛知県名古屋市中区錦1-14-5

1983年創業の老舗店。基本的には8時から17時までの営業（※モーニングは8時から11時）のようですが、公式Instagramに更新されている営業カレンダーをチェックして訪れるようにしてくださいね♪

店内に入ると、亀梨さんは「わ、すごい素敵」「雰囲気ありますね〜」と趣のある内装に感心されていました！

◼︎亀梨さんも絶賛したモーニングメニュー

亀梨さんが注文したのは、たまごトーストと小倉トースト！

たまごトーストを一口食べた亀梨さんは「うん！美味しい」「あぁ〜コーヒーと合う」と、アイスコーヒーをお供にしつつコメント。

また、小倉トーストは初めて食べたとして、「美味しい！年々ね、あんこ好きに。大人になったよね」「本当トーストも、焼き目パリに、しっとりもちみたいな中が」「いやぁ〜いい朝食ですね。最高！」と堪能されていました！

■動画もチェック

動画では、このほかにもモーニング以外のメニューを楽しむ様子も公開！ぜひチェックしてみてくださいね。