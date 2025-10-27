お姉ちゃんが「犬のいる友人宅」に遊びに行ったら、帰ってきた瞬間に…？まさかの「可愛すぎる取り調べ」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で9万9000回再生を突破し、「取り調べ厳しいｗ」「可愛すぎる」といったコメントが寄せられています。

行ってしまった…

Instagramアカウント「jino_corgi」に投稿されたのは、「犬のいる友人宅」に遊びに行ってきたお姉ちゃんを「取り調べ」るコーギーの「ジッさん」こと「ジノ」くんの様子。ジッさん、お姉ちゃんが行ってしまった直後は寂しさ全開のようです。

「行ってしまった…」

ショックのあまり、短い手足を投げ出して玄関で横たわってしまったジッさん。悲壮感あふれる寝姿からは、絶望感が漂っています…！

あふれる絶望感

「取り調べ」開始！

お姉ちゃんが帰ってくると、まずはただいまの熱いナデナデ。手洗いをしていると、ジッさんはお姉ちゃんの匂いを念入りにクンクン。何だか気になることがあるようです。

「おかえりぃぃ」

何かが気になるみたい

「正面匂いチェックしていい？」とばかりに、洗面台とお姉ちゃんの足の間にグイッとお顔を突っ込むジッさん。洗面台を離れたお姉ちゃんをピッタリと追い、しっかりめの「取り調べ」が始まったんだとか。

グイッ

ピッタリ追います！

まだまだ続きそう

「友達って誰！？」と強めの圧でお姉ちゃんを追いかけながら続く「取り調べ」。遊びに行った友人宅にはダックスがいるそうで、可愛い小型犬の匂いが漂っていたと思われます…。ジッさんは全く納得がいっていないご様子。

圧が強めの「取り調べ」

「どういうこと！？」

トイレに逃げ込んだお姉ちゃんを、ドアの真ん前でじーっと待っていたジッさん。可愛すぎる強めの「取り調べ」は、まだまだ続いてしまいそうです。

トイレの真ん前で

「逃がさないから！」

投稿には「取り調べ厳しいｗ」「可愛すぎる」「お姉ちゃんが大好きなのね」「気持ちが手に取るようにわかる」「ヤキモチやいてる！」「尋問だｗ」といったコメントが寄せられています。

ジッさんの愉快な日常は、Instagramアカウント「jino_corgi」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「jino_corgi」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。