俳優・小芝風花のカレンダー2026『Flower』が2025年12月12日（金）にマガジンハウスより発売される。

【画像】小芝風花のカレンダー表紙とカレンダー未収録カットを使用したフォトカード

小芝風花のカレンダー2026『Flower』の表紙ビジュアルと、TopCoat公式通販サイト「TopCoat Online Shop」限定特典のフォトカード絵柄が同時に発表された。表紙では、小芝が好きな花として挙げる“かすみ草”を手に、穏やかでたおやかなまなざしをこちらに向ける姿が印象的。柔らかな光の中で微笑む小芝の表情は、2026年という節目の年を華やかに彩るにふさわしい仕上がりとなっている。限定特典として公開されたフォトカードは、カレンダー未収録カットを使用。表紙とは対照的に、明るく愛嬌あふれるポーズが収められ、ファン必見の特典となっている。

今回のカレンダーは、“咲き誇る瞬間の花”をテーマにした全28ページ構成。6種類の花をモチーフに、小芝がそれぞれの花がもつイメージの可憐、自由、力強さ、華やかさなど、を多彩な表情で表現している。これまで多くのドラマや映画で異なる役を演じ分けてきた彼女の豊かな感性と表現力が凝縮された、アニバーサリーイヤーにふさわしい作品だ。

発売翌日の12月13日（土）には、代官山蔦屋書店にてお渡し会の開催も決定。小芝本人からカレンダーを直接受け取れる貴重なイベントとなっており、抽選申し込みは11月3日（月・祝）23:59まで受け付けている。小芝風花の15年の歩みとこれからの輝きを感じられる一冊。役者として咲き続ける彼女の“今”が詰まったカレンダーに注目だ。

■商品ラインナップ・セット内容28pカレンダー（A3変形）カレンダー未収録カットのステッカー（全6種からランダムで1枚）

■販売方法・全国の書店・インターネット書店・TopCoat所属アーティストの通販サイト「TopCoat Online Shop」にて取り扱い

■限定特典「TopCoat Online Shop」でご購入の方には、購入特典として「カレンダー未収録カットのフォトカード」をプレゼント

小芝風花カレンダー2026「Flower」（2025年12月12日発売）(C)マガジンハウス

（文＝リアルサウンド ブック編集部）