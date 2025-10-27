能登半島地震の避難生活で課題の一つとなったのがトイレです。そんな災害時の問題を解決する一般家庭にも取り付け可能なトイレ用タンクを取材しました。

久々江龍飛フィールドキャスター「このトレーラーハウスは、復興に従事する人向けに作られたものです。横2.5m、奥行き6mあります。部屋の中には、ベッド、キッチン、洗濯機があり、奥にはトイレがあります。実はこのトイレ、雨水を利用しているんです」

住宅メーカーの「アイディホーム」が穴水町に設置したトレーラーハウス。

外壁にはトイレで利用できる雨水を貯めたタンクが取り付けられています。

デンカアステック新事業開発部・大野聖治部長「水道水と同じようなきれいな水だが、外についているタンクからダイレクトで中に入れた水です」

トイレ20回分の雨水を貯蔵可能

雨どいを主力商品とする住宅資材メーカー「デンカアステック」が、福井工業大学と共同で開発したもので、タンク内にはおよそ20回トイレを使用できる量の雨水を貯められます。

福井工業大学・環境学部笠井利浩教授「大きなタンクは重たいので地上に置くのが普通だが、狭小な場所にも沢山付けれるように壁掛けにした。」

トイレ用雨水タンクが開発された背景にあるのは災害です。

能登半島地震では、長期間にわたり断水が続き、水洗トイレが使えませんでした。

被災した人「ひどかった。みんな困っていた。集会所に避難したがみんな困っていた。衛生的にも水が出ないためにみんな困っていた」

中能登町の住民アンケートでは、最も困ったのは「トイレ」が最多に

中能登町が2024年6月に、全世帯を対象に行ったアンケートでは、避難所生活で困ったことを尋ねたところ、飲み水や食料などを大きく抑え、トイレと答えた割合が最も多くなりました。

地震の発生初期には、必要な数や衛生面などで被災者のニーズに応えることができませんでした。大災害を経て改めて意識される非常時のトイレ問題。

開発担当者は災害の時だけではなく、日常の中でも活用できることがポイントだといいます。

デンカアステック新事業開発部・大野聖治部長「フェーズフリーという日常使いしながら災害時、特別なことをしなくても日常と同じ流れで使える製品が開発されて、一般の住宅、戸建てに設置してもらうことで、一般の方が日常使いする社会が出来たら」

大型商業施設などで雨水を利用する装置を設置している事例はあるものの、一般家庭でも利用できるサイズという点が特徴です。

開発した笠井教授は、地震の時だけではなく、近年相次ぐ大雨災害や渇水被害にも対応できると話していました。