山形市にある旧山形師範学校をご存じでしょうか。歴史的建造物ですが、保存されている本館と対照的に、講堂は老朽化が進んでいます。

【写真を見る】進む老朽化...旧山形師範学校の講堂を後世に かつては高校の授業などでも利用 保存に向けた活動が行われる（山形）

その講堂を後世に残そうと今、保存に向けた活動が始められています。

松浦亜実 記者「国の文化財に指定されている旧師範学校の本館です。その隣にあるのが同じ時期につくられたとされる講堂。現在は老朽化が進み、立ち入り禁止となっています」

旧山形師範学校の講堂は、現在の山形北高校の敷地内にあり、１９０１年ごろに建てられた歴史的な建造物です。かつては高校の授業などでも利用されてきました。

隣接する本館は、講堂と同じころに建てられ、国の重要文化財に指定されていて、現在は、県立博物館が管理する教育資料館として活用されています。

一方、講堂は県の有形文化財ではあるものの、国の文化財としての指定は見送られたまま、老朽化が進んでいます。

雨漏りも確認され、去年から県によって応急処置として養生シートが張られているほか、耐震化にも問題があるといいます。

こうした状況から文化財としての価値が失われるおそれがあるとして、早急な修繕と、本館と同様に国の指定文化財への格上げを目指し、建築家や県の教育関係者などがおととし保存活用実行委員会を立ち上げました。

■イベントを開催！

きのうは、実行委員会が講堂の歴史的価値や保存の必要性を広く知ってもらおうとイベントを開催。かつて講堂で授業を受けた山形北高校の卒業生などによるトークショーや、市民によるコンサートなどが行われました。

山形北高校の卒業生「（講堂は）あって当たり前のもの。そこで学習をしたりたそがれたりそんな風に普通に存在しているものだったような気がする」

近くに住む人「本来の歴史的な意味が師範学校ということしかわからなかったので

資料をいただいたのでこれを機会に勉強して、道で会った人に説明とかができればいいなと思う」

■山形大学の学生たちも利用

講堂はかつて、山形大学教育学部の学生たちも利用していました。イベントには当時の学生も訪れていました。





訪れた人（山形大学教育学部の卒業生）「一生懸命勉強したところですので懐かしくてたまりません。貴重なものですので博物館の一部としてでもぜひ保存をお願いしたいと思う」

旧山形師範学校講堂 保存活用実行委員会 結城章夫 会長「このまま放置すると

いずれ朽ち果てるというのが目に見えている。この山形の宝を何とか修理・復元をして生き返らせたいと思っている。本館は教育資料館になっていますが、一体のものとして保存をし活用してもらいたいと思っている」

実行委員会では、講堂の保存と活用に向け今後も県への働きかけなどを行っていくとしています。