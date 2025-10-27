金沢市で27日、人材確保に向けた企業説明会が行われました。参加したのは定年退職を控える自衛官たち。さまざまな経験を積んだ「即戦力」として期待されているようです。

27日、金沢市内の自動車学校で行われていたのは…



リポート・山下 実々 記者：

「大型バスがやってきました。自衛官による運転体験が行われています」



定年退職を控える陸上自衛隊、航空自衛隊の隊員を対象とした、合同企業説明会です。

説明会には、バスやタクシー、警備会社など、8社が参加。



なぜ、自衛官に向けて説明会を開いたのかというと…



参加した金沢第一交通：

「今、従業員が少ないので、ドライバー確保の意味でも参加させていただいたのと、(自衛官は)災害救助などのご経験もある。(利用者に)ご高齢の方が増えていたり、身体障害者の方もタクシーにご乗車いただいたりとかされますので、そういったご経験を生かしていただければと思います」

民間よりも早く、55歳から階級によって順次、定年退職を迎える自衛官。



その多くが大型免許を持ち、安全管理に長けた即戦力の人材として、活躍が期待されています。

参加した自衛官：

「内容を理解して(スキルを)生かしていきたい」

「自分の中では目から鱗というか、選択肢の一つとしてかなり参考になる話をいただけた」



主催した自衛隊石川地方協力本部によりますと、こうした就職支援により、石川県内企業を希望するほとんどの自衛官が再就職しているということです。