これからの気象情報です。

28日(火)は、気温が急降下して冷たい雨が降りそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に強風・波浪注意報が出ています。

また、上・中・下越には大雨注意報の出ているところがあります。



◆10月28日(火)の天気

・上越地方

雨が降ったりやんだりの天気になるでしょう。

最高気温は13℃前後までしか上がらず、日中でも厚手の上着が必要になりそうです。



・中越地方

断続的に雨や雷雨になるでしょう。

落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。

最高気温は、沿岸部で14℃、山沿いで11℃前後の予想です。



・長岡市と三条市周辺

雨の1日で、カミナリを伴い雨が強まるところもあるでしょう。

また、朝からほとんど気温が上がらず、日中も晩秋の寒さになりそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

変わりやすい天気で、断続的に雨雲が流れこむでしょう。

午前中は風も強く、荒れた天気になりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

傘が手放せない1日になるでしょう。

局地的に積乱雲が発達して、ヒョウが降る可能性もあります。

最高気温は、14℃前後のところが多いでしょう。



◆風と波

各地で西よりの風が強まり、下越と佐渡でははじめ強く吹きつけるでしょう。

波は、各海域で最大4mと高くなりそうです。



◆週間予報

29日(水)は、上越や中越を中心ににわか雨があるでしょう。

30日(木)は一時的に晴れますが、31日(金)以降は雨の日がしばらく続きそうです。





28日(火)は今シーズン一番の寒さになりそうです。これまで以上に暖かい服装を心がけてください。