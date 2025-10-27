広島からドラフト３位指名された近大・勝田成（かつだ・なる）内野手が２７日、東大阪市の同校で新井貴浩監督から直々の指名あいさつを受けた。３位としては異例。１６３センチは１２球団で最小兵。１８９センチの指揮官を見上げて「３位なんですけど、来ていただけた。本当にびっくりした。覚悟を決めて頑張りたいなと思います」と意気込んだ。

指揮官は、５月のリーグ戦を生観戦していた。「体は小さいけど、彼を追いかけてしまうというか、目がいく選手。体は小さいけど、すごく大きく見えた」と、プレーはもちろん、野球脳の高さを評価した。

「状況判断ができる視野の広い、賢い選手。自分が犠牲になってでも、という献身性も素晴らしい。うちにはいないタイプ。走攻守すべてで高いレベルの選手だと思うが、それよりも彼の野球に取り組む姿勢だったり、マインドに一番ほれた」

現状でチームのレギュラーは「小園しか決まっていない」と指揮官。「ルーキーだからといって遠慮せずにポジションをつかみに来てもらいたいと思います」と、来春キャンプの１軍スタートも伝えた。

大学日本代表にも選ばれた二塁手は、今春、秋のリーグ戦は無失策で終えた。１年目に向けて「まずは開幕１軍。あと、無失策で１年間をやり終えることも自分の目標」という。チームには、２０年に二塁手としてプロ野球初のシーズン無失策を達成した名手がいる。「菊池さんに並んで、菊池さんを越えられるような存在になりたい」と、大きな夢を掲げた。