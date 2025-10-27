27日、日本に到着したアメリカのトランプ大統領。28日には高市首相と日米首脳会談が行われます。日本側の高市首相の狙いについて、日本テレビ・政治部官邸キャップの平本典昭記者が解説します。



■トランプ氏の「要求」を満たす…大型投資案件を準備か

日本側には3つの狙いがあります。

1つ目はトランプ氏の「要求」を満たすこと。

まず「投資」ですが、日本側は新たな投資を打ち出す考えです。ポイントは28日夜のビジネスディナーです。ソフトバンクやトヨタ自動車のトップらが参加する予定で、複数の政府関係者が「大型投資案件の準備が進んでいる」と話しています。

「関税」交渉では今回、「継続」を打ち出します。外務省幹部は、今回のトランプ氏のアジア訪問は「関税交渉“仕上げの旅”」とみています。対中国、対韓国との関税協議が大詰めを迎える中、日本で「関税合意で両トップがアピールする」という狙いです。

「関税」と「投資」で要求に応えるのが、戦略1です。

■サナエ、ドナルド…最大の目的は2人の距離を縮めること

──2つ目の戦略「サプライズで距離を縮める」とは、どんな戦略でしょうか？

高市首相の側近は、今回の会談の最大の目的は2人の距離を縮めることと言っています。首相周辺は「シンゾー、ドナルドの関係に、少しでもサナエ、ドナルドの関係を近づけたい」と言っています。

そのために、準備が進んでいるのが、黄金のゴルフボールのプレゼントや大統領専用ヘリコプターでの「相乗り」移動。過去には、車の中での自撮り写真が親密さをアピールしていました。

ある首相側近は「高市総理にも2ショットでの自撮り撮影ができるか確認しておかないと」と話していました。また、ある政府関係者は「別の仕掛けも準備している」と。サプライズのおもてなしで、距離を近づけるのが2つめの戦略です。

■米中会談の前に、日本の主張を「インプット」

──3つ目「対中国戦略」でのインプットとは、なんでしょうか？

ある外務省幹部は「今回の日米会談の重要なポイントは『米中会談の前』であるという点」と指摘しています。

どういうことか？ ある外務省関係者は「アメリカが日本を飛び越えて中国に近づけば、日本にはマイナスになる」と話しています。

つまり、頭の中は中国のことでいっぱいのトランプ大統領に対して「中国と向き合う時に、これまで歩みを共にしてきた同盟国・日本ができることはたくさんある。忘れないでほしい」と、日米首脳会談でインプットすることが重要というわけです。

米中会談を前に、日本の主張を「インプット」することが、3つ目の狙いとみています。