27日夕方に日本に到着したアメリカのトランプ大統領は、さきほど午後6時頃に皇居を訪れ、現在天皇陛下との会見に臨んでいます。皇居前から中継です。

現在は皇居の御所内で天皇陛下と会見に臨んでいますが、さきほどアメリカ側から配信された映像が入ってきました。

御所に到着したトランプ大統領は両手を広げるしぐさをしつつ、出迎えた天皇陛下に近づき握手をしました。陛下は英語で「またお目にかかれてうれしいです」と話しトランプ大統領は「ありがとうございます」と応じていました。

これに先立ちトランプ大統領はさきほど午後6時ごろ、専用車のビーストに乗って正門を通過して皇居に入りました。その際、沿道に集まっている人に車内から手をふる様子も見られました。

観光客

「大学のゼミで裁判所の傍聴に行ってたんですけど、ちょうどたまたまトランプ大統領が来るってことで今日来ました」

アメリカからの観光客

「え？っていう感じでした」「予想外でした」

トランプ大統領が陛下と会うのは2019年5月に令和最初の国賓として来日して以来、およそ6年ぶりです。

こちらには今も、会見を終えたトランプ大統領の車列を一目見ようと多くの人が残っています。