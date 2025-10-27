来年3月の石川県知事選に出馬を予定している前金沢市長の山野之義氏が、国民民主党に推薦願を提出しました。

国民民主党石川県連を訪れた山野之義氏。



「ぜひ、国民民主党からも推薦をいただきたいと」



前回の石川県知事選では、県内組織がなかった国民には、初めての推薦要請です。

対応にあたった幹事長の粟森金沢市議は、山野氏が金沢市長時代から近しい間柄。



国民民主党石川県連・粟森 慨 幹事長：

「もし、いい方向になれば、力を合わせて、石川県政のためにがんばってまいりましょう」

前金沢市長・山野 之義 氏：

「ご推薦を頂ければ、皆さんの期待に応えられるように、精いっぱい努力してまいりますんで」





山野氏の評価についても…

国民民主党石川県連・粟森 慨 幹事長：

「山野さんとは、議員対市長という関係で、これまで活動を見守ってきました。金沢市を発展させてきた実績もございますし、そのことを踏まえて考えると、石川県知事として、なり得る候補者だというふうには考えています。(Q. どちらか1人に決めるのか？) できれば1人に決めたいと思っています。国民の党員サポーター政党を支援してくれる県内のみなさんに、ご理解いただけるような候補者を推薦したいと考えています」



石川県連では、遅くとも11月中には対応を決めたいとしていますが、その判断材料として重視するというのが政治スタンス。

国民民主党石川県連・粟森 慨 幹事長：

「常に自民党さんと戦いを繰り広げていく中で、自民党さんの色が濃い方を協力して押し上げることが、われわれの政党にとって、本当にいいのかどうなのかという議論はしっかりとしないと」



また、連合石川との足並みについても、できれば同じ方向を向くことが大事だとしました。

石川県知事選をめぐっては、現職の馳浩氏も各党各勢力に推薦を要請しており、11月上旬には、自民党が対応を決定する見通しです。