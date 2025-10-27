10月31日のハロウィーンを前に、26日は高知県内各地で関連イベントが行われ、大勢の人でにぎわいました。



26日、高知県四万十町で行われた「しまんとハロウィンウォーク」は、窪川中心市街地の活性化を目指して活動する一般社団法人・しまんと街おこし応援団が企画したもので、2025年で4回目です。

26日は様々な仮装に身を包んだ子どもたちが、街を練り歩きました。





■参加した子どもたち「ピカチュウの仮装」「エルサ（の仮装）」「お菓子いっぱいもらってどう？」「たのしい」仮装は子どもたちだけでなく店の人たちも。■お店の店員「んちゃ！（ドクタースランプあられちゃん）」Q.普段街の中で子どもがこんなに歩いているのは見る？■お店の店員「見ないですね。こんなにたくさんこんなにいたんだって感じて楽しい。普段夜しか営業していなくて、お子さんや親御さんが来てくださる機会が少ないので、お店側としても色んな人に知ってもらえるのは、すごいいい機会でやっていて楽しい」また高知市の桂浜では、26日までの2日間、夜空にランタンの灯りをともす「桂浜 海のハロウィン」がおこなわれました。浜には、親子連れなど多くの人が訪れ、LEDライトの入ったランタンに「ハッピーハロウィーン」や家族の幸せや健康などの願い事を書いています。200個を超えるランタンが一斉に夜空を彩り、訪れた人たちは幻想的な光を楽しんでいました。大学生が書いた願い事は―■県外出身の女子大学生「彼氏がほしい」ひと足早いハロウィーンを楽しんだ人たち。10月31日のハロウィーン本番も県内各地で盛り上がりをみせそうです。