ハロウィーンを前に四万十町や高知市でイベント【高知】
10月31日のハロウィーンを前に、26日は高知県内各地で関連イベントが行われ、大勢の人でにぎわいました。
26日、高知県四万十町で行われた「しまんとハロウィンウォーク」は、窪川中心市街地の活性化を目指して活動する一般社団法人・しまんと街おこし応援団が企画したもので、2025年で4回目です。
26日は様々な仮装に身を包んだ子どもたちが、街を練り歩きました。
「ピカチュウの仮装」
「エルサ（の仮装）」
「お菓子いっぱいもらってどう？」
「たのしい」
仮装は子どもたちだけでなく店の人たちも。
■お店の店員
「んちゃ！（ドクタースランプあられちゃん）」
Q.普段街の中で子どもがこんなに歩いているのは見る？
■お店の店員
「見ないですね。こんなにたくさんこんなにいたんだって感じて楽しい。普段夜しか営業していなくて、お子さんや親御さんが来てくださる機会が少ないので、お店側としても色んな人に知ってもらえるのは、すごいいい機会でやっていて楽しい」
また高知市の桂浜では、26日までの2日間、夜空にランタンの灯りをともす「桂浜 海のハロウィン」がおこなわれました。
浜には、親子連れなど多くの人が訪れ、LEDライトの入ったランタンに「ハッピーハロウィーン」や家族の幸せや健康などの願い事を書いています。
200個を超えるランタンが一斉に夜空を彩り、訪れた人たちは幻想的な光を楽しんでいました。
大学生が書いた願い事は―
■県外出身の女子大学生
「彼氏がほしい」
ひと足早いハロウィーンを楽しんだ人たち。
10月31日のハロウィーン本番も県内各地で盛り上がりをみせそうです。