10月25日、高知県仁淀川町でギネス世界記録への挑戦が行われました。

挑戦したのは「流しそうめんの到達距離」。静かな山あいの町が熱い盛り上がりを見せました。



仁淀川町の山里のくねくね山道に延々と続く竹の水路。約1000本の竹を切り出しつないだ総延長は4100メートル越え、流しそうめんのチャレンジが成功すれば世界記録となる長さです。

この企画は仁淀川町合併20周年を記念したイベントの1つで、町内の若手有志らが実行委員会を作って半年ほど前から準備してきました。





ギネス世界記録の公式認定員の合図で、午前10時、挑戦がスタート。ルールは、一つかみ分のそうめんを流し、そのうち25グラムがゴールまで流れ着いたら成功です。■「行きまーす」大量のそうめんを手作りの竹のコースにゆっくりと流していきますが、山里のコースだけに落ち葉や落石の影響が出る可能性もあり、気が抜けません。ゴール地点の仁淀川町役場には大勢の町民が集まりチャレンジの行方を見守ります。■町民「もちろん、信じてます」「絶対に流れると思います」「リハーサルではばっちり流れてきてるので多分大丈夫だと思う」スタートからゴールまでは標高差300メートル以上。最初の1本目がゴールしたのは1時間ほど経ってから。その後も、住民の歓声につつまれながら町内の自然の中を旅したそうめんが次々とゴールに流れ着きました。今回ゴールしたそうめんは、規定の分量を大きく上回る2025グラム。この全てをみんなで食べきるというのもチャレンジの成功要件の1つです。コース道中に不正がないかなど認定員が厳正に審査した結果は？■「みごと世界記録達成です！おめでとうございます」記録は4133.59メートル！大分県での2年前の記録を100メートル余り更新しました。■竹村匠平 実行委員長「本当にうれしいです。みんなで力をあわせてやって人数が少ない田舎でも世界一というものを証明が出来たというのが、本当に子どもたちに誇りに思ってるし、それぐらいの町やと思って欲しい」■片岡信博 仁淀川町長「仁淀川町の土地の特性を活かしたそうめん流し、うちにふさわしいギネスのイベントだったと思う」今回のギネス世界記録達成は、過疎の進む山里に笑顔があふれるきっかけとなり、町民に大きな自信と勇気を与えるチャレンジとなったようです。