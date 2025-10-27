反乱分子に「ゴキブリ」──オウム後継団体で実権を握る次男…教団の内部音声を独自分析　「徹底抗戦か靴なめるか」“教祖の血”が導く支配

「こういう風にさ、グルの意思、というかまぁ私の意思は色々示されているわけだけどさ」

「要するに私は、2代目の教祖になるわけだよね」

信者に対して、教え諭すかのように語りかける男性。無差別テロを起こしたオウム真理教の教祖・麻原彰晃こと松本智津夫元死刑囚の次男の肉声とされるものだ。

元教祖の実の子が、本当に2代目の教祖になろうとしているのか。FNNが独自入手した過去の音声をもとに、発言の主が本当に次男なのか、音声鑑定を試みた。

オウム後継、いまも信者1000人超

いまから、30年前の1995年。

死者14人、負傷者6000人以上という、犯罪史上、類を見ない無差別テロ・地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教。

教祖の松本元死刑囚は首謀者として、死刑が執行されたが、信者らは「アレフ」などの団体で、いまも活動を続け、その数はアレフで1180人に上るという。

アレフは近年、幹部数人が、共同で信者らを率いてきたとされたが、2025年7月、公安調査庁が、10年余り前に水面下で大きな変化が起きていたと発表した。

「松本元死刑囚の次男が、グル（宗教指導者）を自称し、2014年ごろから、教団の組織運営を主導している」

そして、公安審査委員会も主導しているかなどには言及しなかったものの、次男が「役職員」であると初めて認定した。

2代目教祖を自称

FNNは今回、これらを裏付けるような教団内部の複数の音声ファイルを入手。そこには、次男とされる人物が「二代目教祖」を名乗る肉声が記録されていた。

「で、こういうふうにさ、グルの意思、というかまあ私の意思はいろいろ示されてるわけだけどさ、みんなぽけーっと聞き流すんだよね」

「オウム真理教の教義みたいな観点で考えた場合さあ、要するに、わたくしは2代目の教祖になるわけだよね」

次男とされる人物は、自らが二代目教祖にあたる理由として、父の松本元死刑囚が生前に次男を「宗教の王」、長男を「現世の王」、妻を「宗教の後見人」として、当時の幹部に託したと説明していた。

信者に「修行」命じる

実際に音声には、信者に修行に入るよう命じる声が記録されていた。

次男とされる人物：

しばらく沈黙の行をして、修行に入りなさい

信者：

はい。えーっと、八潮（の教団施設）でということでしょうか？

次男とされる人物：

八潮で、はい

信者：

あの、すぐに、ってことでしょうか

次男とされる人物：

可及的、速やかに

また、教団内のオンライン会議を録音としたとされる音声では、対外的な代表を務める「共同幹事」をめぐり、次男とされる人物が、人事を主導していたことがうかがえる。

次男とされる人物：

共同幹事も他の人のほうがいいと思うんだけども、だれかやりたいというような人いません？いないのか？

信者：

わたし、よければじゃあ、やらせていただきます

次男とされる人物：

そこで私でよければやらせていただきますといえるのが、あなたの長所です

神格化された次男

“2代目教祖”を名乗り、教団で実権を握ろうとしているという、31歳の次男とは、どのような人物なのか。

地下鉄サリン事件のおよそ3カ月前、6人兄弟の末っ子として生まれた次男を、松本元死刑囚の妻がカメラの前で披露していた。

既に教団の中で、特別な存在だった次男。

松本元死刑囚は、次男を「チベット仏教の高僧であるパンチェン・ラマの生まれ変わり」だとして、長男とともに神格化した。

過去の取材で「20年なにも起こしてない」

その後、次男が20歳となる2014年ごろのこと。

公安調査庁が「教団の組織運営を主導し始めた」としているこの時期に、FNNは、テレビで唯一、次男を、親族と共に、取材していた。

親族：

ちょっと話したいことがあるんだけど

次男：

あのね、私はあなたの弟のつもりでいるわけ。家族としてなら話すつもりはあるけど、マスコミとは話すつもりはない。

親族：

だけどね、誰かが一緒にいないと、危ない教団に関わっているのは事実でしょ。

次男：

なにが危ないの？ここ20年なにも一切起こしてないのに

親族：

起こしているでしょ、（教団は）刑事事件だって起こしているじゃないの

次男：

ああもう、とりあえずいいです。閉めるよ。ドアに挟まるから危ないよ。

こう話した後、次男は車で立ち去った。

当時から、ほとんど外出することのなかった次男。その自宅には、教団の幹部が出入りしており、後継の有力候補として教団に庇護されていたことも伺えた。

次男とされる肉声を独自鑑定

今回、私たちが新たに入手した音声の主は本当に、この次男のものなのか。司法機関の要請で音声分析も行っている専門家に、鑑定を依頼した。

音声の同一性を鑑定するためには、同じ単語で声の特徴を比較する必要がある。2014年に取材した際と共通して発していた単語が3つあった。

それぞれの音声に含まれた「マスコミ」「私は」「情報」という3つの単語で比較すると、次のような鑑定結果が得られた。

「同一人である可能性が高いと判断するのが妥当」

また、次男の声を聞いたことがある複数の関係者への取材でも、この音声が次男のものであることが裏付けられた。

反乱分子に「ゴキブリ」

教団内で次男が支配力を高めようとしていることがうかがえる、音声ファイル。

さらに内容を確認すると、教団に義務づけられている公安調査庁への資産などの報告について信じられないやりとりが。

信者とみられる男性が報告をどうするか訪ねると、「相手の出方が読めないんだったらロジックは簡単だ。徹底抗戦か靴なめるか、どっちかしかないんだよ」などと、報告しないことを貫くよう促していた。

一方で、内部で反発が起きていることをうかがわせる会話も。

「わたしはものすごく深く関わっているんだ」

「どれだけ施設内にゴキブリが増えているかも知っているくらいには関わっているよ」

自分に従わない信者をゴキブリと表現し、警戒していた。

反対するものはパージされた

一体、アレフで何が起きているのか。

オウム真理教は「アレフ」に名前を変えた後、「ひかりの輪」と「山田らの集団」が分派していますが、元幹部の上祐史浩氏（現「ひかりの輪」代表）は、元信者から聞いた話としてこう語った。

上祐史浩氏：

（次男に反対する者は）だんだん辞めてったり、要するに、パージされたりしてったってことで、イエスマンが集まりつつあるということだと思います

また、アレフが一連のオウム事件の被害者への賠償金の支払いをやめたのは次男の意向だった、と公安審査委員会が認定したことについて…。

上祐史浩氏：

最高幹部は、次男との話し合いで賠償をせずに資産を隠して不報告するのに反対をしてた。次男のもの（方針）だと認定してますが、その根拠は十分あると思う。

血縁による支配

さらに、被害者支援に取り組んできた弁護士は、こう警鐘を鳴らしている。

中村裕二弁護士：

血縁関係者ということですから、統率力、求心力、信者に対するパワーは非常に大きいものがあって、麻原みたいに鶴の一声で犯罪行為をもし指示することがあれば、それに従うような危険もある。

また、次男の意向で、賠償金の支払いを止めたとされることについて、強く批判した。

中村裕二弁護士：

アレフ側は当初、自分たちはその損害賠償の義務を果たし尽くすんだということを存在目的として立ち上げられた団体。全くそれとは真逆な矛盾した態度をとって、被害者遺族に対する支払いもしていない。

後遺症で苦しんでいるために生活が苦しくなってる方もいて、皆さんのすぐ隣にいる被害者遺族の方々に、ぜひ支援の手を差し伸べてほしいと思います。

かつての教祖の血を引く次男のもと、本来行うべき反省と償いに背を向け始めたとみられるオウムの後継団体。

私たちは、引き続きその動向を注視していく。

（「イット！」10月27日放送より）