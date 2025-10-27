「Travis Japan」の松田元太（26）が27日、月曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。仲良しの人気アイドルにクレームを入れる場面があった。

この日のゲストは「King＆Prince」の郄橋海人。郄橋とは同い年だという松田は「特に特別な人です」と紹介し、郄橋も「特別な人です」と仲が良いと明かした。

松田は郄橋にこの際だから言いたいことはあるかとの質問に「LINEの返事が遅すぎ」と回答。「これやっと言えます」と言い、「海人は本当に返信が遅すぎて。そこだけ唯一嫌なんですよ。他大好きなんですけれども」とぶっちゃけた。

松田は郄橋に「明日飯行こう」とLINEをすると「1週間後、2週間後ぐらいに“いいよ”って来る」と明かし、「終わってるんですよ」とぼやいてみせた。「予定がある」との返答についても「予定があった」と訂正し、「連絡がまず遅いっていうのが海人の感じで」と続けた。

よろしくないと言われた郄橋は「これに関してはいくらテレビとは言え、自分も笑っちゃいけないなって言うのはあります」と神妙に語り、「弁解の余地はなくて。これに関しては本当に、言えるのはたった一言、ごめんねなんです」と謝罪した。

「自分もずっと本当に良くないなと思っているんですけれども、なんかこう、どうしてもキンプリ、キンプリ、キンプリ、キンプリってなっちゃうんですよ」と言い訳。

「基本的に制作して生み出すこと、今まで6人からスタートして、5人でやってて。今廉と2人だから、本当にこの2人で、どうにか物事を作って、センスいい物を作ってみんなに届けなきゃいけないっていうんで、ずっと脳味噌が365日、本当にキンプリ、キンプリ、キンプリ、キンプリってなってて。その隙間で自分でちょっと休憩しようっていうタイミングで、なんか誘っちゃうみたいな」とも語り、「本当に自分本位なんですけど」と話した。

「そんなに脳味噌のギガもでかくないから、少ないことに…。“逆聖徳太子”というか、1個のことしか集中できないというか」と続けると、MCの「ハライチ」岩井勇気は「それは普通の人間なんだよ」とツッコミを入れた。

郄橋は最後には「本当ごめんねというのと、ちょっとご了承というか」と手を合わせて松田を見つめ、松田は黙ってうなずいていた。