キックボクシングフェス「GOAT」（30日、後楽園ホール）のテレビのゲスト解説にタレントの雪平莉左に決定したことを27日、発表した。

同イベントは11月1日午後4時からテレビ東京系列全国6局ネット（テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビ北海道、テレビせとうち、TVQ九州放送）で放送される。

雪平はグラビアをはじめ、さまざまなジャンルで活躍。2022年6月の井上尚弥vsノニト・ドネア戦でラウンドガールを務め、「美しぎるラウンドガール」としてSNSでトレンド入りするなど、大きな話題を呼んだ。雪平は「このたび、キックボクシングフェスGOATのゲスト解説を務めることになりました雪平莉左です。私は以前、井上尚弥選手の試合でラウンドガールとしてリングに上がったことはあるのですが、解説席からキックボクシングの試合をを見るのが初めてなのでとてもワクワクしています。みなさんもぜひテレビ東京系列で放送される私のコメントも楽しみにしていてください」とコメントした。

また、同イベントではONE Championshipで活躍中のK−1で3階級制覇王者・武尊もゲスト解説として参加する。