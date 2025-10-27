今年２月に韓国女優のキム・セロンさん（当時２４歳）が急死し、遺族とＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カロセロ研究所」運営者のキム・セイが、俳優のキム・スヒョン（３７）に対して未成年者との交際疑惑を提起、キム・スヒョン側がこれに法的措置を取るなど泥沼の様相を呈する中、キム・スヒョンの法定代理人・コ・サンロク弁護士が２７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで遺族とキム・セイに対して、暴露した資料の根拠を公開するよう要求した。

コ弁護士は「２０１６年６月、そして２０１８年４月１３日の（セロンさんの）カカオトーク（メッセージアプリ）の相手がキム・スヒョンだと断定する根拠を、大衆の前ではっきりと明かしてほしい。そして、キム・セイが会見で言及した、団体カカオトークルームの会話内容を、全て捜査機関に提出してほしい」と主張した。

そして「ドラマ『涙の女王』が放送されていた当時、故人がＳＮＳに投稿しすぐに削除した写真は２０２０年２月、故人が大学２年生になったタイミングで撮影されたもの」「問題の声明文の草案には『故人が２０１６年に撮影した写真』という、虚偽内容が含まれていた」と説明した。

また「私が（キム・スヒョンの）新たな代理人として合流後、証拠の一部を公開して反論に乗り出し、遺族たちが『ある』と主張する証拠を公開しろと公式に要求した９月３０日以降、先方は１カ月近く沈黙しているだけ」と指摘した。

最後に、セロンさんとキム・スヒョンが交わしたという会話も「捏造（ねつぞう）されたもの」だとし「キム・スヒョンは当時、映画『リアル』の撮影中だった。６月２２日当時も永宗島（ヨンジョンド）にあるセットで、朝８時から夜８時までアクションシーンを撮影していた」「永宗島の撮影現場以外の場所で、誰かと会ったり約束をしたりすることは物理的に不可能だった」と主張している。