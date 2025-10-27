「またか！」“魔の交差点”で信号無視の車にぶつけられた車が宙を舞う…女性ドライバーは無事　愛知・豊橋市

愛知・豊橋市の交差点で目撃されたのは、車同士が出合い頭に衝突。

ぶつけられた車が突き飛ばされ、横転する瞬間です。

目撃者：

「またか！」と“魔の交差点”と言う人も。

1台の乗用車が交差点に信号無視で進入。

青信号で直進する車に衝突しました。

ぶつけられた車ははずみで道路脇の看板に激突。

横転して止まりました。

目撃者：

「バーン！」という音がして、外を見たら車が宙を舞っていた。

交差点の角の接骨院で働く目撃者はすぐさま119番通報。

仕事を中断して飛び出しました。

横転した車に駆け寄ると、そこには車内で座り込む50代の女性ドライバーが。

大丈夫ですか？と声をかけると、しっかりと反応があったといいます。

目撃者は後ろのドアを開け女性を救出。

その後、現場に救急隊が駆けつけました。

信号無視の車は、近くで停車。

運転席にいた女性は動揺した様子だったといいます。

目撃者：

これ（事故）はしょっちゅう。細かい事故であれば、数カ月に1度は必ずある。

実は2024年8月、この魔の交差点では、郵便配達のバイクが信号無視の車に衝突する事故がありました。

今回も信号無視による出合い頭の事故。

ぶつけられた車のドライバーはその後、家族が運転する別の車に乗って現場を去ったということです。