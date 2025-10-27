【静岡県】「新幹線で最速40分」都心から一番近いリゾート「熱海温泉」の魅力とは？ 週末旅にも最適
熱海温泉は、静岡県の伊豆半島東部に位置する温泉地で、古くは徳川家康が湯治に訪れた記録も残る、歴史ある名湯です。海岸線に沿って温泉宿が建ち並び、海と山に囲まれたリゾート感あふれるロケーションが特徴です。
複数の源泉から湧き出る豊富な湯は、硫酸塩泉や塩化物泉など泉質も多彩。昭和の情緒を残しつつ、近年はレトロとモダンが融合した街として再注目されています。
また、国宝を所蔵するMOA美術館や、強力なパワースポットとして知られる來宮神社（きのみやじんじゃ）など、文化・歴史的な見どころも豊富です。
▼都心からのアクセスが良い
「都心からのアクセスが良く、周辺にはモア美術館など見どころがたくさんあります」（50代／神奈川県）」
「交通機関が抜群で駅周辺の商店街も充実していて、来宮神社なども秋に行ってみたいスポットです」（50代女性／愛知県）」
▼新鮮な海鮮グルメ
「新鮮な海鮮丼やキンメダイの煮つけ、熱海ぷりんなど海を見ながらおいしいグルメを楽しめるから」（30代女性／愛知県）」
「旬の海鮮丼、イカメンチ、干物あり。近隣のビーフシチュー、アワビ料理も」（40代男性／沖縄県）」
▼レトロな雰囲気と絶景
「秋は熱海梅園の紅葉が見頃で、レトロな街並みと海の絶景が魅力だから」（50代男性／広島県）」
「熱海の古い街並みや商店街で買い物するのが楽しいから」（30代女性／愛知県）」
▼新幹線
東京駅から東海道新幹線に乗車し、熱海駅まで最速約35〜45分で到着します（「ひかり」は最速約35分ですが、停車本数が限られます。「こだま」は主に約45分です）。
▼電車
在来線（JR東海道線）を利用する場合でも、東京駅から乗り換えなしで約1時間40分〜1時間50分で熱海駅に到着します。特急「踊り子」号を利用すれば、約1時間20分で快適にアクセス可能です。
▼車でのアクセス
東名高速道路などを経由し、渋滞を除けば都心から約1時間25分〜1時間45分が目安です。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
複数の源泉から湧き出る豊富な湯は、硫酸塩泉や塩化物泉など泉質も多彩。昭和の情緒を残しつつ、近年はレトロとモダンが融合した街として再注目されています。
「熱海温泉」周辺には何がある？熱海温泉のシンボルである熱海サンビーチや親水公園では、海岸沿いの散策が楽しめます。特に夏に開催される熱海海上花火大会は有名です。駅前には熱海銀座商店街が広がり、温泉まんじゅうやプリン、海鮮グルメなどの食べ歩きやお土産選びが充実しています。
「熱海の古い街並みや商店街で買い物するのが楽しい」これまでにAll About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、下記のような評価が寄せられています。
▼都心からのアクセスが良い
「都心からのアクセスが良く、周辺にはモア美術館など見どころがたくさんあります」（50代／神奈川県）」
「交通機関が抜群で駅周辺の商店街も充実していて、来宮神社なども秋に行ってみたいスポットです」（50代女性／愛知県）」
▼新鮮な海鮮グルメ
「新鮮な海鮮丼やキンメダイの煮つけ、熱海ぷりんなど海を見ながらおいしいグルメを楽しめるから」（30代女性／愛知県）」
「旬の海鮮丼、イカメンチ、干物あり。近隣のビーフシチュー、アワビ料理も」（40代男性／沖縄県）」
▼レトロな雰囲気と絶景
「秋は熱海梅園の紅葉が見頃で、レトロな街並みと海の絶景が魅力だから」（50代男性／広島県）」
「熱海の古い街並みや商店街で買い物するのが楽しいから」（30代女性／愛知県）」
【首都圏からの鉄道アクセス】新幹線で最速約40分熱海温泉は、都心からのアクセスが非常に速いのが最大の魅力です。
▼新幹線
東京駅から東海道新幹線に乗車し、熱海駅まで最速約35〜45分で到着します（「ひかり」は最速約35分ですが、停車本数が限られます。「こだま」は主に約45分です）。
▼電車
在来線（JR東海道線）を利用する場合でも、東京駅から乗り換えなしで約1時間40分〜1時間50分で熱海駅に到着します。特急「踊り子」号を利用すれば、約1時間20分で快適にアクセス可能です。
▼車でのアクセス
東名高速道路などを経由し、渋滞を除けば都心から約1時間25分〜1時間45分が目安です。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)