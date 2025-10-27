9月、274台の車が水没した三重県四日市市の地下駐車場。防犯カメラの映像から、新たに建設中のスロープからも大量の水が流れ込んでいたことが分かりました。

【写真を見る】274台浸水被害の地下駐車場 建設中のバスターミナル出入り口からも水が流れ込む 浸水が始まったのは“記録雨”からわずか12分後 三重･四日市市

四日市市中心部にある地下駐車場「くすの木パーキング」の地下1階を映した防犯カメラの映像です。



9月12日の午後10時時点で浸水はありませんが、約30分後の午後10時半ごろ…じわじわと浸水が始まりました。そして、午後10時38分、突然大量の水が流れ込んできました。その後わずか10分ほどで、駐車場内の一面水浸しの状態に。

“記録雨”が出された12分後には浸水が…

（中道陸平記者）

「勢いよく水が流れ込んだのは、建設中のバスターミナル付近にある工事用の出入り口とみられています」

管理会社によりますと、この場所は駅前のバスターミナル建設に伴い、地下駐車場の出口として国が新たに整備していましたが、その作業用の通路から一気に水が流れ込んだとみられるということです。



防犯カメラには、水の勢いで流されてしまう車も映っていました。

この日、四日市市では、午後10時8分に記録的短時間大雨情報が発表されましたが、その約12分後、午後10時20分頃に浸水が始まっていたことが、きょう10月27日に開かれた会議で示されました。



地下1階の浸水は、午後10時半頃に約15センチになり、午後11時頃には、約50センチに達していたとみられます。

会議では今後、止水板の稼働を自動化できるかなど、他の施設の事例を参考に、再発防止の検討を進める方針が示されましたが、具体的な導入のメドは立っていません。



また、今回の浸水被害について利用者への説明会なども実施する予定は決まっていないということです。