好き＆行ってみたい「静岡県の紅葉スポット」ランキング！ 2位「寸又峡」、1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月7〜8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、紅葉スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、「好き＆行ってみたい静岡県の紅葉スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「エメラルドグリーンの湖と紅葉がつくる秘境は絶景だったので」（30代男性／大阪府）、「吊橋から見える景色がすごいので紅葉の時期に行きたい」（30代女性／東京都）、「『夢の吊り橋』から見る紅葉が絶景で、エメラルドグリーンの湖と赤や黄の木々が見事に調和しています。歩くたびに変わる景色に心が癒されます」（30代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「富士山と紅葉のコンビネーションが素晴らしいから」（40代男性／神奈川県）、「日本の道百選にも選ばれた富士山スカイラインの紅葉はさすがです」（40代女性／広島県）、「山梨側に行ったときに静岡側からも見てみたいと思ったから」（30代男性／新潟県）、「遊歩道から富士山の紅葉の景色が楽しめて、ドライブしながらも紅葉の絶景を楽しむことができる魅力的なスポットだと思いました」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
2位：寸又峡／49票寸又峡は、静岡県を流れる大井川の支流、寸又川にある渓谷です。エメラルドグリーンのダム湖面が美しい「夢の吊橋」は、日本だけではなく海外からも注目を集めています。だいたい10月下旬から11月下旬にかけて、周りのもみじやカエデの木々が鮮やかに色づき、深い森と澄んだ湖水のコントラストが絶景を作ります。特に、吊橋の上から見る紅葉は息をのむ美しさ。周辺には温泉もあるので、ハイキングと合わせて癒されるのもおすすめです。
1位：富士山スカイライン／55票富士山スカイラインは、静岡県側の富士宮市と御殿場市を結ぶ約34.5kmの山道ドライブウェイです。標高差が大きいため、紅葉の季節には長い期間にわたって木々の色づきを楽しめます。中でも、富士宮口五合目周辺の道中では、視界いっぱいに広がる紅葉の絶景と日本一の富士山の雄大な姿を一緒に楽しめます。車窓から手軽に紅葉狩りができるため、ドライブ好きに人気のスポットです。
回答者からは「富士山と紅葉のコンビネーションが素晴らしいから」（40代男性／神奈川県）、「日本の道百選にも選ばれた富士山スカイラインの紅葉はさすがです」（40代女性／広島県）、「山梨側に行ったときに静岡側からも見てみたいと思ったから」（30代男性／新潟県）、「遊歩道から富士山の紅葉の景色が楽しめて、ドライブしながらも紅葉の絶景を楽しむことができる魅力的なスポットだと思いました」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
