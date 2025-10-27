浜崎あゆみが10月26日、自身のInstagramを更新。黄金衣装でのライブショットと共に北京公演に向けてメッセージを投稿した。

11月1日に、現在開催中のアジアツアー『ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 I am ayu -ep.Ⅱ-』の中国・北京を控えている浜崎あゆみ。チケットは発売即日に完売し、北京での日本人女性ソロ初ライブとして多くの注目を集めている。そんな北京公演を前に浜崎はInstagramに「Are you ready, Beijing」とファンにメッセージを送り、黄金の衣装をまとったライブ写真を投稿。白の帽子以外はゴールドに統一された豪華絢爛な衣装はまさに女王の貫禄。杖を持ちマントを広げる姿や、マントを脱ぎショートパンツとなった姿でダンサーたちと踊るシーンのライブショットを披露し、北京公演に向けての意気込みとファンの期待を膨らませる投稿となった。

コメント欄には「女王感つよつよで大好き」「日本から応援してるよ」といった声が寄せられている。

（文=本 手）