TDR、蜷川実花の撮り下ろしを使用した新グッズが登場へ！ ファンタジースプリングスの魅力が詰まったデザイン
東京ディズニーリゾートのさまざまな夢と魔法があふれる瞬間をとらえ、写真作品を生み出してきた東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」より、11月27日（木）から、写真家の蜷川実花の撮り下ろし作品をデザインに使用した新作グッズが発売される。
【写真】トートバッグもかわいい！ 「イマジニング・ザ・マジック」グッズ一覧
■知られざる魅力を深掘り
今回登場するのは、開業2年目を迎えた東京ディズニーシーのテーマポート「ファンタジースプリングス」内で撮影されたディズニーの仲間たちの作品や、色鮮やかで心が満たされる作品の魅力をそのままに活かしたグッズ。
第1弾では、「レジャーシート」や「トートバッグ」など、パークで過ごすときも活躍するだろう日常グッズのほか、撮り下ろしの作品が収録された「写真集」などが並ぶ。
また、「クリアホルダー＆ポストカード」や「キーチェーンセット」といったお土産にぴったりなグッズも用意。
「ファンタジースプリングス」のまだ知られざる魅力を深掘りできるラインナップがそろう。
