¡Ö°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡Ä¡×¥É¥é1º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Ï¿Í³ÊÌÌ¤âÀä»¿¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥¹¥«¥¦¥È¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê
¡¡23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï»ÙÇÛ²¼5¿Í¡¢°éÀ®8¿Í¤Î·×13¿Í¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£1°Ì¤Ïº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡Ê20¡Ë¡áÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡á¤Ç¡¢DeNA¤È¤Î2µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¡¢¸ò¾Ä¸¢¤ò°ú¤Åö¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤Ï»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤ò¤É¤¦É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£µåÃÄÈ¯É½¤Î»ñÎÁ¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¥³¥á¥ó¥È¤Î¸å¤Î¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÃ´Åö¥¹¥«¥¦¥È¡£¿ÈÄ¹¡¢ÂÎ½Å¤ÏµåÃÄÈ¯É½¡Ë¡£
¡¡1°Ì¡¦º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¡ÊÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡Ë±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡¢184¥»¥ó¥Á¡¢120¥¥í¡£
¡¡¡Ö¾Íè¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤òÃ´¤¦Âç·¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£2023Ç¯NPB¥É¥é¥Õ¥È¤Ç1°Ì»ØÌ¾³Î¼Â¤Î¾õ¶·¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò·è°Õ¡£Ì¾Ìç¤Î¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤ÇÊÙ³Ø¤ËÎå¤ß¤Ê¤¬¤é1Ç¯À¸¤È¤·¤Æ³«Ëë¤«¤éÁ´52»î¹ç¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¼ç¼´¤òÂÇ¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£½Ð¿È¤Î¡Ê´ä¼ê¡Ë²Ö´¬Åì¹â¤Ç¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ëº´¡¹ÌÚ¡ÊÍÎ¡Ë´ÆÆÄ¤«¤é¡¢ÂÇ·â¡¦Ìîµå´Ñ¤Î±ÑºÍ¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¾Íèµå³¦¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¿Íºà¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ¼Á¤¢¤ê¡×¡Ê²Å¿ô½Ù»á¡Ë
¡¡2°Ì¡¦°ðÀîÎµÂÁÅê¼ê¡Ê¶å¶¦Âç¡Ë±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢184¥»¥ó¥Á¡¢88¥¥í¡£
¡¡¡ÖMAX152¥¥í¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Î¥Û¥Ã¥×À®Ê¬¤¬¹â¤¯¡¢¹â¤á¤Îµå¤Ç¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤ë°ÒÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÊÑ²½µå¤Ï¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç½Ä¤Î¥«¡¼¥Ö¤Ï¥¹¥Ô¥ó¤¬Íø¤¤¤Æ¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤ë¡×¡Ê²ÃÆ£ÎÎ·ò»á¡Ë
¡¡3°Ì¡¦ÎëÌÚ¹ëÂÀÅê¼ê¡ÊÂç¾¦Âç¡Ë±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢175¥»¥ó¥Á¡¢84¥¥í¡£
¡¡¡ÖÂç¾¦ÂçÆþ³Ø¸å¤Ë¥µ¥¤¥É¤ËÅ¾¸þ¡£MAX147¥¥í¡£¥Þ¥¦¥ó¥ÉÅÙ¶»¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë±¦ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î¶»²¼¤ò¤¨¤°¤ëµå¤ÏÌ¥ÎÏ¡×¡Ê°ðÎæÍÀ»á¡Ë
¡¡4°Ì¡¦ÁêÎÉ²íÅÍÅê¼ê¡Ê´ôÉì¶¨Î©Âç¡Ë±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢184¥»¥ó¥Á¡¢78¥¥í¡£
¡¡¡ÖMAX152¥¥í¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¼´¤Ë¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤òÁà¤ë¡£¤É¤Îµå¼ï¤âÀºÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÂÇ¼Ô¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤Ê¤¤Åêµå½Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¡×¡Ê¸Åß·¾¡¸ã»á¡Ë
¡¡5°Ì¡¦¹â¶¶Î´·ÄÆâÌî¼ê¡ÊJRÅìÆüËÜ¡Ë±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢186¥»¥ó¥Á¡¢94¥¥í¡£
¡¡¡Ö¼Ò²ñ¿Í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£¥×¥í¤Ç¤â¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¡ÊµÜÅÄÁ±µ×»á¡Ë
¡¡°éÀ®1°Ì¡¦ÃÓÅÄÛÙÂÀÊá¼ê¡Ê¿·³ã¡¦´Øº¬³Ø±à¹â¡Ë±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢185¥»¥ó¥Á¡¢92¥¥í¡£
¡¡¡Ö¡ÊÂç¤¤Ê¡ËÂÎ¤Î³ä¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¥ó¥°¤ä¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ò´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤¹¡×¡Ê¾¾ËÜµ±»á¡Ë
¡¡Æ±2°Ì¡¦¹¾ºêÊâÆâÌî¼ê¡ÊÊ¡°æ¹©ÂçÊ¡°æ¹â¡Ë±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡¢168¥»¥ó¥Á¡¢68¥¥í¡£
¡¡¡ÖÁö¹¶¼é»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤Í··â¼ê¡×¡Ê¸Åß·»á¡Ë
¡¡Æ±3°Ì¡¦ÂçÌðÎ°ÚðÅê¼ê¡ÊÃæµþÂç¡Ë±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡¢178¥»¥ó¥Á¡¢84¥¥í¡£
¡¡¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÏºÇÂ®155¥¥í¡£¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÏÍîº¹¤¬Âç¤¤¯¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¨¤ë¡×¡Ê¸Åß·»á¡Ë
¡¡Æ±4°Ì¡¦Âç¶¶ÎáÏÂÆâÌî¼ê¡ÊÀÅ²¬¡¦¥ª¥¤¥¹¥«ÉÍ¾¾¹ñºÝ¹â¡Ë±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢177¥»¥ó¥Á¡¢70¥¥í¡£
¡¡¡Ö50¥á¡¼¥È¥ë5ÉÃ9¤ÎµÓÎÏ¤È¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Î¹¤µ¤Ï¹â¹»À¸Î¥¤ì¤·¤¿¸¶ÀÐ¡×¡ÊµÜÅÄ»á¡Ë
¡¡Æ±5°Ì¡¦ÎëÌÚµ®Âç³°Ìî¼ê¡ÊCLUB¡¡REBASE¡Ë±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢184¥»¥ó¥Á¡¢92¥¥í¡£
¡¡¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¥×¥í1·³¥ì¥Ù¥ë¡×¡ÊµÜÅÄ»á¡Ë
¡¡Æ±6°Ì¡¦Ä¹ºêÏ¡ÂÁÅê¼ê¡Ê¼¢²ì³Ø±à¹â¡Ë±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢187¥»¥ó¥Á¡¢83¥¥í¡£
¡¡¡ÖÄ¹¿È¤«¤é³ÑÅÙ¤Î¤¢¤ëºÇÂ®145¥¥í¤Èµå°Ò¤¬Ì¥ÎÏ¡×¡Ê¸ÅÂô»á¡Ë
¡¡Æ±7°Ì¡¦¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥»¥é¡¼¥Î¡¦¥×¥ì¥ó¥µ³°Ìî¼ê¡ÊÆÊÌÚ¡¦¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø³Ø±à¹â¡Ë±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢189¥»¥ó¥Á¡¢109¥¥í¡£
¡¡¡Öµ¬³Ê³°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤Î²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤ë¡×¡ÊµÜÅÄ»á¡Ë
¡¡Æ±8°Ì¡¦Âç»³ËÌÅÍÅê¼ê¡ÊÃæÂç½à¹Å¼°¡Ë±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡¢180¥»¥ó¥Á¡¢82¥¥í¡£
¡¡¡ÖMAX152¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÈËÉÙ¤ÊÊÑ²½µå¤òÁà¤ë¹¥Åê¼ê¡×¡ÊÊ¡¸µ½ß»Ë»á¡Ë