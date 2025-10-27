「北朝鮮は優勝候補の一つだ」開催国モロッコは強敵に打ち勝てるか。母国メディアは大金星に期待「決定的な瞬間になるかも」【U-17女子W杯】
強敵を相手に、ホスト国の意地を見せられるか。
モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップで、現地10月28日よりノックアウトステージがいよいよ始まる。グループステージでA組を３位通過したモロッコは、B組を首位突破した北朝鮮とラウンド16で相まみえる。
注目の一戦を前に、モロッコメディア『MOROCCO WORLD NEWS』は「大きな試練だ」などと記し、北朝鮮戦のプレビュー記事を掲載した。
「北朝鮮は今大会の優勝候補の一つであり、U-17女子ワールドカップ史上最も成功を収めたチームの１つだ。３度の優勝（2008年、2016年、2024年）を誇り、ファイナル進出も多数。ゴール前での規律、正確性、そして効率性のバランスに優れたプレーで知られている」
同メディアは「モロッコにとって、これは大きな挑戦となるだろうが、同時に刺激的なチャンスにもなり得る」とし、チームの現状に言及する。「攻撃力と粘り強さを示して、グループステージでは４得点を挙げた。彼女たちには競争力があり、自信を深めていることを証明した」。
さらに記事では、試合を次のように展望する。
「大会史上最も多くのタイトルを獲得したチームと対戦するには、戦術的な規律、素早い切り替え、重要な瞬間での完璧なフィニッシュが求められる。試合では、北朝鮮は組織立ったボールポゼッションを重視、モロッコは活力に加えホームの応援によるテンポの速いカウンターアタックと、両者のスタイルのぶつかり合いになるだろう」
簡単に勝てる相手でないが、『MOROCCO WORLD NEWS』は「モロッコ女子サッカーの道のりにおいて、決定的な瞬間になるかもしれない」と大金星に期待を寄せた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本はコロンビアと対戦！ U-17女子W杯の決勝トーナメント表
