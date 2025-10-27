Âç¤ÎÎ¤¡ÖÇ¯4²ó¤ÎÍ¥¾¡ÌÜ»Ø¤¹¡×¡¡¶å½£¤Ç2¾ì½êÏ¢Â³À©ÇÆÁÀ¤¦
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Ê11·î9Æü½éÆü¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç2¾ì½êÏ¢Â³À©ÇÆ¤òÁÀ¤¦²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤Ï27Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÀ¾¶è¤ÎÆó½ê¥Î´ØÉô²°¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡ÖÇ¯4²ó¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£°ìÇ¯Ç¼¤á¤Î¾ì½ê¡£¤¤¤¤·ë²Ì¤ÇÇ¼¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¿·Ä´¤·¤¿Ã¸¤¤¥°¥ì¡¼¤ÎÃåÊª¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¸ýÄ´¤Ç¸ì¤ë»Ñ¤Ë¤ÏºÇ¹â°Ì¤ÎÉ÷³Ê¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾º¿Ê2¾ì½êÌÜ¤ÎÀè¾ì½ê¤ÏË¾ºÎ¶¤È¤Î²£¹ËÆ±»Î¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡·èÄêÀï¤òÀ©¤·¡Ö²£¹Ë¤Ç½é¤á¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¾ì½ê¤Ï¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤Î·Ð¸³¤ò²¿ÅÙ¤â¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢º£²ó¤Î¶å½£¾ì½ê¤ÏÂç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¡£