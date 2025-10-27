¡ÚÊÌÉÜ¶¥ÎØ¡ÛÃÏ¸µ¤ÎÁñÅÄÎµÅÍ¤Ï£²£¸Æü¥é¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¤¤¤¤¶èÀÚ¤ê¡×
¡¡ÊÌÉÜ¶¥ÎØ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°£Æ¶¡Ö²Æì¿©ÎÈÀÐÀî¤Ò¤ã¤¯¤Þ¤ó¹òÇÕ¡×¤Ï£²£·Æü¡¢£²ÆüÌÜ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤«¤éÊä½¼¤Ç»²Àï¤ÎÁñÅÄÎµÅÍ¡Ê£³£·¡áÂçÊ¬¡Ë¤Ï°ìÈÌÀï£²£Ò¤òÂÇ¾âÃ±µ³¥¬¥Þ¥·¤ÇÁ¯¤ä¤«¤Ë£±Ãå¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¥Ð¥ó¥¯Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃÏ¸µÁª¼ê¤Î¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥¢¥Ã¤È¶Ã¤¯°úÂàÀë¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Î£¶£Ò¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ïºù°æÍøÇ·¤È´ØÃ«Å¯Ê¿¤ÇÂç¤¤¯ÆóÊ¬Àï¡£Á°¤Ç¼õ¤±¤¿ºù°æ¤¬ÆÍ¤ÃÄ¥¤ë¹½¤¨¤â´ØÃ«¤¬ÀÖÈÄ¤Ç¶¯°ú¤ËÆ§¤ó¤Ç½ÐÀÚ¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¡£Ã±µ³¤ÇºÇ¸åÊý¤Ë¤¤¤¿ÁñÅÄ¤Ï´Ë¤ó¤À¤È¤³¤í¤òÂÇ¾âÁ°¤«¤é°ìµ¤¤Ë¥¹¥Ñ¡¼¥È¡£¸åÂ³¤ÈÂç¤¤¯º¹¤ò¹¤²¤ë¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥¯Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¹±Îã¤ÎÃÏ¸µÁª¼ê¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÌÀÆü¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°úÂà¤ò¹ð¤²¤¿¡£
¡Ö£´¡¢£µÇ¯Á°¤°¤é¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤â¶¯¤¤¼ã¤¤»Ò¤òÁê¼ê¤Ë¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬¤¤¤¤¶èÀÚ¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¡£¤Þ¤ÀÁá¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¦¤Á¤¬²Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¡£
¡¡¤µ¤Ð¤µ¤Ð¤·¤¿É½¾ð¤«¤é¤ÏÇ¼ÆÀ¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¡×¡£º£¸å¡¢ÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Î³èÌö¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡ÁñÅÄ¤Ï£¹£·´üÀ¸¤È¤·¤Æ£²£°£±£°Ç¯£±·î¤Ë·§ËÜ¶¥ÎØ¾ì¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ®»Ö¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤¿¸ÄÀÇÉ¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌ»»£±£¹£²¾¡¡Ê£²£·Æü¸½ºß¡Ë¡£Éã¤ÏÌ¾¥Þ¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÌÄ¤é¤·¤¿ÁñÅÄ¾´ÃË¡Ê£´£¶´ü¡á°úÂà¡Ë¡£