¡Ú£Ï£Î£Å¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé vs ¼êÄÍÍµÇ·¡¡£±£±¡¦£±£¶ÆüËÜÂç²ñ¤ÇÂÐÀï¡¡¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤¬È¯É½
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡Ö£Ï£Î£Å¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡×¤Ï¡¢£±£±·î£±£¶Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö£Ï£Î£Å£±£·£²¡×¤Ëà¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤¬»²Àï¤·¼êÄÍÍµÇ·¡Ê£³£µ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤È¡¢£²£·Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ïº£Ç¯£µ·î¤Ë£Ï£Î£Å¤È¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤¬½ªÎ»¡£¤½¤Î¸å¤ÎÆÈÀê¸ò¾Ä´ü´Ö¤ò²á¤®¤¿¸å¤ÎÍ¥Àè¸ò¾Ä´ü´Ö¤ÇÆüËÜ¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡×¤È¤â¸ò¾Ä¤·¤¿¤¬¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°À©ÅÙ¡×¤Î·ë²Ì¡¢¼¡Àï¤â£Ï£Î£Å¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¼¡Àï¤¬·èÄê¤»¤º¡¢ÀÄÌÚ¤ÏËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡¢²¶¤â¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤³¤ÎÆü¡¢£Ï£Î£Å¤Ï¸ø¼°¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡ÖàÄ·´Ø½½ÃÊáÀÄÌÚ¿¿Ìé¤Èà¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ó¡¼¥¹¥Èá¼êÄÍÍµÇ·¤¬¡ô£Ï£Î£ÅÆüËÜÂç²ñ¤ÇÂÐÀï·èÄê¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£