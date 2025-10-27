『レモン彗星』『オリオン座流星群』を観察しよう

この土日は雨のところが多く、全国の天文ファンをがっかりさせました。冬型の気圧配置に変わった２７日（月）は、太平洋側で天気が回復し『レモン彗星』と『オリオン座流星群』の観察ができそうです。

、そして気になる天気を、画像で掲載しています。

『レモン彗星』ギャラリー

ＭＢＣ南日本放送のスクープ投稿に頂いた『レモン彗星』の写真です。『レモン彗星』の明るさは増しており、街明かりが少ない所では肉眼で観測できるとのことです。双眼鏡を使えばより確実に見えるでしょう。

『スワン彗星』の写真も

スワン彗星の写真もいただきました。レモン彗星より暗いそうです。

レモン彗星を見よう

『レモン彗星（C/2025 A6）』は、今年１月３日にアメリカのレモン山天文台で発見されたことから『レモン彗星』と名付けられました。「レモン」と名がついていますが「ライム」のような色合いです。２１日（火）に地球に最接近、４等級前後まで明るくなるとみられます。ＮＡＳＡの計算によると次回見られるのは、なんと1,150年後の『西暦3175年』とされています。

レモン彗星の探し方・目印の星は

『レモン彗星』の見つけ方です。

①［午後６時３０分ごろ・西北西・高さ１５度ぐらい〕に見えます（東京の場合）

②少し西寄りのオレンジ色に輝く１等星「うしかい座『アークトゥールス』」を目印にすると、見つけやすいでしょう。

③『レモン彗星』は明るさは４等級ぐらいと考えられるので、双眼鏡や望遠鏡を使うと見える可能性は高くなりそうです。

国立天文台によると「最も見やすくなるのは『１０月下旬から１１月上旬』と予想されていて、夕方の西の低い空を、毎日少しずつ南方向に移動して見られる」とのことです。

『オリオン座流星群』を見よう！

『オリオン座流星群』は、毎年１０月中旬から下旬にかけて出現する流星群です。流星は午後１０時頃から流れ始めますが、放射点が高くなる真夜中以降が観察に適しています。

『オリオン座流星群』 放射点はどこ？

オリオン座は３つの並ぶ星が特徴的で、見つけるのが簡単な星座です。放射点は向かって左に見える手の部分なので、放射点を中心に空全体を見渡すようにしましょう。

観測条件は最高！

『月の満ち欠け』をまとめました。今夜は、月齢5.6で同じ西の方向ですが、月と『レモン彗星』は離れていて影響はないでしょう。『オリオン座流星群』が見られるころには、月は沈んでいて絶好の観測条件です。

観察の注意点＆撮影のコツ

夜は気温が下がりますので寒さ対策、そしてトイレの対策は必要ですが、それ以外では・・・。

１）目を暗がりに慣らすために最低１５分は粘りましょう。

２）イスや寝袋などを準備すると便利です。

３）写真を撮る方は、絞りは開放、ISO1600～3200、シャッタースピードを15秒～30秒ぐらいに設定しましょう。スマートフォンのカメラでもマニュアルモードで撮影できる機種もあります。

スマートフォンで流星を撮影するときは・・・

１）『三脚とホルダー』を使って手ブレを防ぎましょう。

２）『動画撮影』にチャレンジするときは、電池の消耗が激しいので『充電済み』で『モバイルバッテリー』を準備し、『スマホ内の空き容量』を確保しておきましょう。

３）iPhoneでもアンドロイドでも『星空撮影用のアプリ』が各種あります。有料のものもありますが、専用のアプリで好みのものを探しておくといいでしょう。

また、星座観察用のアプリも使うと、星を探しやすくなります。

２７日（月）夜～２８日（火）明け方の天気

《２７日午後６時～翌２８日午前５時の１時間ごとの天気》をエリアごとにメッシュ予報で掲載しています。太平洋側を中心に晴れて今夜は観測のチャンスです、画像でご覧ください。

観察の計画を立てよう（２８日（火）～１１月３日（月祝））

全国各地の１１月３日（月祝）までの週間予報を画像で掲載しています（各県５か所ずつ）。星空観察だけでなく、３連休のお出かけの計画にも役立ちます。

・