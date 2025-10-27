冬の足音が近づく山形県内。遊佐町では鳥海山の裾野を流れる川にサケの遡（そ）上が始まっています。この地で100年以上も受け継がれたサケの人工ふ化に取り組む人々の姿を追いました。



月光川水系の滝渕川に仕掛けられた「ウライ」と呼ばれる柵の中で泳ぎ回るサケ。



枡川鮭漁業生産組合 尾形修一郎組合長（76）「数は少ないですけどとんでもない試練を越えてここまで帰って来るご苦労さんといいたいですね。サケには。」





この採捕場では毎年、9月下旬から12月下旬にかけて産卵のため川をさかのぼるサケの群れを捕まえ人工ふ化を行っています。鳥海山の裾野に広がる豊かな自然の中で地域の宝物、「サケ」を守り育てる人たちのあゆみです。遊佐町のサケの人工ふ化の歴史は江戸時代までさかのぼると言われます。直世地区の枡川鮭漁業生産組合は、大正5年、1916年に認可を受けて近代的なふ化事業をスタートさせた記録が残っています。組合に残る最も古い写真。昭和元年、1926年に撮影された組合発足10周年の記念写真です。捕まえたサケを手に誇らしげな人たち。いまから59年前に撮影されたニュース映像です。現在の組合長の祖父、尾形文太さんが組合長を務めていました。11月中旬から12月下旬にかけてこの川に帰ってくるため「後期群」と呼ばれる大型のサケが跳ねています。当時はサケの腹から卵を絞り出して授精させふ化させていました。枡川鮭漁業生産組合 尾形修一郎組合長「私たちのおじいさんたちが非常に苦労してあそこまでたどり着いた。飼育マニュアルなんてほとんどなかった。自分たちが研究してあそこまで資源を作った素晴らしいと思います」卵からふ化したサケの稚魚たちは、5～6センチのサイズになるまで飼育池で育てられます。ことしの春はおよそ1000万匹の稚魚が放流されました。稚魚たちは、日本海を北上してオホーツク海へ、そしてベーリング海からアラスカ湾まで1万6千キロ以上も回遊しながらおよそ4年で70～80センチに成長し生まれた川へと帰ります。しかし、戻ってくる割合はごくわずかです。枡川鮭漁業生産組合 尾形修一郎組合長（Q帰って来る割合は）「去年までの5年間の平均は0.3％強。ここはしっかり頑張って当初の目標の0.5％5万匹の遡上をめざしてがんばっている」遊佐町のサケの人工ふ化を巡っては何度も危機がありました。1980年代にはサケの乱獲が進みふるさとの川に帰るサケが激減。人工ふ化に必要な卵の確保が難しくなり、交流のあった北海道などから受精卵を取り寄せて放流する稚魚を維持する取り組みが行われました。この当時は、尾形組合長の父、聰一さんが組合長でした。枡川鮭漁業生産組合 尾形聰一組合長（当時）「卵のふ化率80％から90％の歩留まりは可能だと。どん底まで落ちるところまで落ちてしまった今年ですから4年後に向けて期待しながら毎日全員ふ化場に出て頂いて管理の面に努力中です」北海道などの先進地域と相互協力を行う背景には、北海道のオホーツク沿岸で水揚げされる「メジカ」と呼ばれるブランドサケがあります。未成熟な3～4年魚で脂がのっていて食味が良く1000匹に1匹いるかどうかの希少さもあって高値で取引されます。この「メジカ」を調査したところ、北海道生まれではなく遊佐の月光川水系で放流された稚魚が成長の途中にオホーツクで捕獲されたものだと分かりました。北海道頓別漁協 萬屋明男専務理事（当時）「去年の例を言うとまったくメジカの群体が見られなかった色んな自然作用もあるでしょうから少し話をお聞きしたい。」北海道の高級サケ「メジカ」を増やすため遊佐で生まれるサケを増やしたいー。北海道オホーツク沿岸の漁業関係者たちは遊佐町を訪れ当時、老朽化していた町内のふ化施設に無償で技術提供を行いました。枡川鮭漁業生産組合 尾形修一郎組合長「これから20年後それ以降、どうする、どうあればいいか。長期的視点に立って共に月光川水系でがんばれるような格好で出来れば将来につなげたい。」北海道の最新の技術を取り入れ、国や県、町の補助も受け1000万匹の稚魚を育てられる現在の施設が2017年3月に完成しました。10月23日に受精卵づくりが行われた今シーズン最初のサケの卵。水槽の中で静かにふ化の時を待ちます。枡川鮭漁業生産組合ふ化主任 佐藤智明さん（50）「初日は例年の2割も取れていないですね。」人々の努力とは裏腹に全国的にサケの不漁が続いていて、滝渕川でもサケの遡上時期が遅れ、数も2万匹前後まで減っています。その理由の1つは海の温暖化です。枡川鮭漁業生産組合 尾形修一郎組合長「温暖化というのは遡上時の温暖化と放流時の温暖化がある」冷たい水を好むサケは、秋に海水温が下がらないと生まれた川に帰ることが出来ず、春に海水温の上昇が早まれば、稚魚の放流に適さなくなるため飼育期間が短くなります。小さく弱い稚魚は、海で他の魚に食べられ数を減らしてしまうのです。枡川鮭漁業生産組合 尾形修一郎組合長「ここをどう克服して短期間に大きくしてたくましい稚魚を放流するか我々に課せられた大きな課題です」さらに尾形さんたちは昨シーズン、県の要請を受け卵が十分に確保できなかった青森、岩手、宮城などにあわせて200万粒の受精卵を供給しました。遊佐のサケが各地のサケ資源を支えているのです。枡川鮭漁業生産組合 尾形修一郎組合長「サケ資源を守るというのは我々だけでなく地域の資源として大げさな言葉で言えば命がけで守るぐらいの気構えがないと持続可能な通りにいくか非常に難しいですね」ことしもふるさとの川に帰ってきた遊佐の宝「サケ」。どうすれば次の世代に残して行けるか、サケを愛する人たちの取り組みは続きます。