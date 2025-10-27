鶴岡市内の住宅敷地内に26日午後、居座っていたクマが、通報を受けて現場にいた警察官らに向かってきたため、猟友会が発砲し、駆除しました。



26日午後1時前、鶴岡市清水新田の住宅敷地内に体長およそ60センチの子グマ1頭が入っていくのを近くを車で通りかかった男性が目撃し、警察に通報しました。

クマが敷地に侵入した住宅の住民によりますと、庭にイチョウの木を植えていてクマは地面に落ちたギンナンを食べていたということです。

クマは1時間ほど敷地内に居座った後、突然、警戒に当たっていた現場の警察官や地元猟友会のメンバーに向かってきたことから警察官職務執行法に基づいて猟友会のメンバーが猟銃を発砲し、駆除しました。人的、物的被害はありませんでした。

子グマは親グマと一緒に行動する習性があるため鶴岡市では付近を捜索しましたが、親グマの姿は確認されなかったということです。





一方、米沢市で10月24日未明神社の建物が壊される被害がありました。建物の中にはハチの巣がありクマによる被害と見られています。今月（10月）24日未明米沢市古志田町の神社で木製の外壁が剥がされる被害がありました。米沢市によりますと建物の中にはハチの巣があり、神社周辺の道路では体長およそ1メートルのクマが1頭目撃されていることから、市はクマがハチミツを狙って建物を壊したと見ています。クマを目撃した近隣住民「走ってはいなかった。ドタッドタッドタッと歩いていたものすごく脂が乗っていて痩せたクマではなかった。これがクマかと思うくらいすごかった。この辺は数年クマが出たことはなかった」被害を受けて市ではおととい箱わなを設置したほか、ハチの巣を撤去し、さらに外壁の修理を行いましたが、27日朝、修理した所が再び壊されているのを近隣住民が発見しました。市はクマは一度狙った獲物を執拗に襲う習性があるとしてハチの巣を撤去した後も引き続き注意するよう住民に呼びかけています。