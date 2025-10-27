ブロック豪中銀総裁 労働市場の見通しが誤りだと判明すれば、私は考えを改め行動する用意がある ブロック豪中銀総裁 労働市場の見通しが誤りだと判明すれば、私は考えを改め行動する用意がある

ブロック豪中銀総裁

物価上昇率を抑制しつつ雇用を非常に良好な状態に維持

月次統計は変動しやすいが、失業率の急上昇は予想外

来月には失業率が再び低下する可能性ある

政策運営には慎重姿勢、金利は依然やや引き締め的

物価上昇率は目標範囲内に戻り失業率も低水準維持で良好な状態

雇用市場支援のため利下げが必要か、判断が必要

他国ほど金利は下がらない可能性

コアインフレ率が０．９％で着地すれば大幅な予想外れ（四半期ベース予測を０．３％上回る水準）

労働市場には依然として若干の逼迫感が残る

米国の関税はオーストラリアにとってデフレ要因となり得る

労働力の供給は以前ほどの伸びを見せていない

労働市場が急落することはない

労働市場の見通しが誤りだと判明すれば、私は考えを改め行動する用意がある

