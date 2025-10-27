独Ｉｆｏ指数は予想以上に改善も、ユーロ相場反応薄＝ロンドン為替



１０月ドイツＩｆｏ景況感指数は、８８．４と市場予想８８．０および前回９月の８７．７を上回った。現況指数は８５．３と小幅低下したが、期待指数は９１．６と前回の８９．８から上昇した。独Ｉｆｏウォルラーベ氏は、「すべてのセクターで期待が高まっている、産業、建設、サービス業など」「産業受注にわずかな希望の光、受注の減少は止まったようだ」として「ドイツ経済は景気回復への希望をまだ捨てていない」との認識を示した。ただ、ユーロ相場は反応薄となっている。



EUR/USD 1.1632 EUR/JPY 177.72 EUR/GBP 0.8726

外部サイト