ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏８０ｂｐ 拡大は一服も水準は依然高い
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%）
ドイツ 2.631
フランス 3.433（+80）
イタリア 3.411（+78）
スペイン 3.159（+53）
オランダ 2.786（+16）
ギリシャ 3.278（+65）
ポルトガル 3.013（+38）
ベルギー 3.185（+55）
オーストリア 2.933（+30）
アイルランド 2.876（+25）
フィンランド 3.005（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
