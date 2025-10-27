ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏８０ｂｐ　拡大は一服も水準は依然高い
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%）
ドイツ　　　　2.631
フランス　　　3.433（+80）
イタリア　　　3.411（+78）
スペイン　　　3.159（+53）
オランダ　　　2.786（+16）
ギリシャ　　　3.278（+65）
ポルトガル　　　3.013（+38）
ベルギー　　　3.185（+55）
オーストリア　2.933（+30）
アイルランド　2.876（+25）
フィンランド　3.005（+37）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）