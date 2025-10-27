近藤千尋 （C）ORICON NewS inc.

　お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久（41）の妻でモデルの近藤千尋（35）が26日、自身のインスタグラムを更新。6歳の誕生日を迎えた次女を祝う家族5ショットを公開した。

【写真】「めちゃめちゃ優しい顔」ジャンポケ太田博久＆近藤千尋、家族5ショット

　近藤は「ハロウィンは次女のお誕生日　今年はまったりお家でお誕生日なので　少し早めのディナーへ」とつづり、長女（8）、次女、三女（1）を抱いた近藤、太田の家族全員が寄り添ったほほ笑ましい家族5ショットを披露してる。

　続けて「もう６歳なんて信じられない…　少し前まで赤ちゃんだったのに　立派にお姉ちゃんになって、、、負けず嫌いで運動大好きで そしていつまでも甘えん坊さん　お姉ちゃんの背中を追いかけ続けながら　色んなことに挑戦してて偉いっ　素敵な小学生になろうね」と成長した寂しさをにじませ、次女へエールを送っていた。

　この投稿にファンからは「家族ディナー素敵」「おめでとう　可愛い　素敵な家族」「太田さんやっぱり家族と映るとめちゃめちゃ優しい顔になりますね」「もう6歳なんて…あっという間に大きくなるね」などのコメントが寄せられている。

　近藤と太田は2015年9月に結婚。17年5月に長女、19年10月に次女、24年8月に三女が誕生した。