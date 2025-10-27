この男、シャンクスではない 『ワンピース』もうひとりの“赤髪”降臨
漫画『ONE PIECE』（ワンピース）のコミックス第113巻が11月4日に発売されることを記念して、JR東日本池袋駅改札内、急田園都市線渋谷駅にて“赤髪”広告が掲出された。
【画像】シャンクス激似！誰なんだよ…登場した『ワンピース』大型広告
「この男、シャンクスではない。」というキャッチコピーが書かれた広告で、“もうひとりの「赤髪」降臨中”と紹介。広告の掲出期間は11月2日までとなっている。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は5億1000万部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。なお、テレビアニメ『ONE PIECE』は現在、毎週日曜午後11時15分から放送中。
