俳優の原田龍二の妻・愛さんが27日に自身のアメブロを更新。アメリカ留学中の長男の誕生日に心境を明かした。

【映像】2児の母・小沢真珠 朝4時半起きで作った運動会弁当に絶賛の声

愛さんは「23年前の今日という日 私は息子を産んだ」と書き出し、「パパのお誕生日と重なるかと思いながらも、ひにちをまたいでしまって」と当時を振り返った。また出産について「促進剤を飲んでいれば一緒のお誕生日だったかもしれない」「でも自然の力で産みたかったの。そんな頑張らなくて良かったのにね」と自身の心境を率直に明かした。

続けて「初めてママになって、初めてのことばかりで、いつも私はてんやわんやだった。そしてそれは今でも変わらず。もちろんしっかりした部分もあるけれど」とユーモアを交えて表現。「よくここまでこれたなと改めて家族みんなに拍手を贈りたい。息子だって1人では大きくなれなかった。私だって1人ではこんなに頼もしくなれなかった笑」と、23年間の子育てについて明かした。

アメリカ留学中の長男と愛さんの親子ショット公開

また「学生生活最後のお誕生日を留学先のアメリカで一緒に迎えられるなんて、感無量です」と感激を表現し、「これからも力強くまっすぐに前を向いて進んで行こうね」とエールを送った。

この投稿に読者からは「お誕生日おめでとうございます」「こちらまで幸せになります」「良い一年が過ごせますように祈ってます」などのコメントが寄せられた。