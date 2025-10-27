吉沢亮が表紙を飾る『ヌメロ・トウキョウ（Numéro TOKYO）』12月号が10月28日（火）に扶桑社より発売される。

【画像】吉沢亮がディオール ビューティーのコレクションを纏い表紙に登場

『ヌメロ・トウキョウ（Numéro TOKYO）』12月号の本誌特集＆特装版カバーは、吉沢亮。吉沢亮が『ヌメロ・トウキョウ』のカバーを飾るのは約3年ぶり、2度目となる。俳優として特別な一年を駆け抜けてきた吉沢亮。圧倒的な演技で私たちを魅了した吉沢亮が『ヌメロ・トウキョウ』に登場する。

主演映画『国宝』が空前のヒットを記録し、今期の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK）にも出演中の吉沢亮。歴史に刻まれる映画に出演し、魂を揺さぶるほどの感動を与えた吉沢。この特別な一年を締めくくるシーズンに、ディオール ビューティーのホリデーコレクション〈スペクタキュラー サーカス〉とともに『ヌメロ・トウキョウ』の誌面に登場。色とりどりのメイクアップや煌めくフレグランスなど、華やかな感動を添えるディオールのホリデーアイテムで2025年のフィナーレを飾る。

誌面では、吉沢自身の1年を振り返るロングインタビューも掲載。『国宝』という歴史的ヒット作を経た今、表現者として何を感じ、次にどんな未来を見据えているのか。その思いや俳優としての姿勢を、率直に語っているという。美しいビジュアルカットの数々とともに、彼の“今”を多面的に捉える内容になっている。

■インタビュー抜粋「クリスマスになると、いつも歩いている街並みがちょっとだけ煌びやかになっている感じが素敵です。特別な場所にイルミネーションを見に行かなくても、ちょっとした輝きに僕は心が躍ります」（吉沢亮）

（文＝リアルサウンド ブック編集部）